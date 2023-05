Alluvione, anche il Genio Pontieri in Romagna

I pontieri sono arrivati in aiuto delle popolazioni colpite dall’alluvione. Alcune unità del 2° reggimento Genio pontieri, infatti, da alcuni giorni sono operative nel Bolognese e nel Ravennate. Il loro intervento era nell’aria da giorni ed è stato richiesto dal coordinamento dei soccorsi. Con macchine per il movimento terra, camion e altri mezzi, i soldati “piacentini” ancora una volta accorrono per alleviare i disagi di chi è colpito da una calamità, come accaduto per il terremoto in Umbria e Marche del 2016. I pontieri, specialisti del Genio, si occupano soprattutto del ripristino di strade e vie di comunicazione, oltre al rafforzamento degli argini e alla difesa spondale dei corsi d’acqua che sono a rischio esondazione.