Antigone, più del 64% dei detenuti alle Novate è straniero

Gli stranieri in carcere sono 17.723, il 31,3% dei detenuti presenti e la loro presenza ha subito un ponderoso calo di circa il 5% dal 2011 a oggi. Lo rivela il rapporto di Antigone che segnala però come siano forti le differenze tra regioni come riporta Ansa. L'unico istituto della Valle d'Aosta presenta una percentuale di popolazione detenuta straniera pari al 61,4% e il Trentino Alto Adige una percentuale pari al 61%. Altre regioni con presenze notevolmente elevate sono la Liguria (54%), il Veneto (50,1%), l'Emilia Romagna (48,1%), la Lombardia (46,2%) e il Friuli Venezia Giulia (41,9%). Mentre sotto la media si collocano la Calabria (21,2%), l'Abruzzo (17,6%), la Basilicata (15,4%), la Sicilia (14,4%) e la Campania (12,4%).

In Sardegna i due istituti con più stranieri, segno di una politica di allontanamento dal continente e dai loro legami: la Casa di reclusione di Arbus "Is Arenas" (68,8%) e quella di Onani "Mamone" (71,1%). Seguono Cremona (68,03%), Piacenza "San Lazzaro" (64,71%), Alessandria "Cantiello e Gaeta" (64,5%), di Bolzano (64,2%), di Firenze "Sollicciano" (63,3%). Molti degli stranieri detenuti sono in attesa di giudizio: rappresentano il 33,7% delle persone in custodia cautelare e il 35% delle persone in attesa di processo. E di solito devono scontare pene brevi. Bassissimo il numero degli ergastolani stranieri (123 su 1.856, il 6,6%). Segno di una criminalità meno organizzata e autrice di delitti meno gravi. Marocco, Romania, Albania, Tunisia e Nigeria le nazionalità più rappresentate. In calo però rumeni ed albanesi.

LE NOVATE - Ad oggi ci sono 348 detenuti su 416 posti, quasi tutti sono “comuni” tranne le 18 donne in regime di alta sicurezza “tre” e una donna in alta sicurezza “due”. Il 75% dei 348 è straniero, 284 stanno scontando pene definitive, 35 sono imputati, 8 appellanti e 18 ricorrenti in Cassazione, 114 sono senza fissa dimora, e i giovani adulti sono 20 (età tra i 18 e i 25) ma sono in aumento almeno le persone fino ai 30 anni. Ci sono infine 190 tossicodipendenti, 15 trattati con terapia sostitutiva. Questi i dati forniti dall'organizzazione Nessnuo tocchi Caino.