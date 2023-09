«Negli anni a Piacenza calo di dialogo e di conquiste economiche per le famiglie numerose»

«Negli anni a Piacenza calo di dialogo e di conquiste strutturali economiche». A portare avanti sul territorio locale le istanze delle famiglie numerose – da cui prende il nome la stessa realtà associativa, nata nel 2004 – ora sono Mariano e Maria Aliberti, eletti nuovi coordinatori provinciali, succeduti nel mese di agosto a Mario e Mariapia Scuderi, già al vertice dell’associazione in ambito regionale. Mariano, 43 anni, è dipendente pubblico del Ministero dell’Interno, Maria, 33 anni, lavora come impiegata in un’azienda privata. La coppia ha quattro figli, il maggiore di 7 anni, l’ultima nata lo scorso 25 aprile.

«Il nostro ruolo – spiegano - si svolge in forma totalmente gratuita e donando il nostro tempo familiare affinché il valore prezioso che apporta la famiglia numerosa alla società, del suo ruolo sociale, educativo e formativo, sia riconosciuto mediante cospicue iniziative sul territorio avanzando anche proposte e progetti alla politica locale».

Quello della natalità è un tema molto discusso.

«A dire il vero in alcune parti d’Italia è anche peggio di quanto viene rappresentato. Parlare con i numeri è sempre molto più efficace: Secondo un’analisi di Eurostat, l’Italia è tra i Paesi europei che fanno meno figli. Nel nostro Paese il tasso di natalità è ai minimi, con 1,25 nascite per donna. Dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2023 la popolazione italiana ha perso 1 milione e 561 mila residenti, cioè la somma circa della popolazione dell’Abruzzo e del Molise. Il rapporto tra lavoratori e pensionati, con l’aspettativa di vita notevolmente aumentata, ha creato una sproporzione insostenibile per le casse dello Stato. Si potrebbe continuare all’infinito analizzando anche gli effetti devastanti che vengono generati sui vari territori proprio a seguito della denatalità. Si pensi al fatto che l’assenza di figli fa morire piccole realtà locali quali scuole, attività storiche, borghi antichi. I dati dicono che la decrescita sta portando sempre più a centralizzare beni e servizi nei capoluoghi di provincia, isolando, così, i comuni più piccoli. Un esempio concreto sul nostro territorio è stata la scuola elementare del comune di Quarto che, per la prima volta, non vedrà partire la classe prima il prossimo anno scolastico. Dai dati in nostro possesso, i prossimi anni, purtroppo, gli aventi diritto, in queste realtà piccole, saranno anche meno! Il futuro secondo questi dati non è roseo e molti si stanno pronunciando in merito, in ultimo, ad esempio, Elon Musk, padre di 7 figli, ha espresso parole palesando la necessità di fare più figli. Sottolineo che, Piero Angela, il maggior divulgatore italiano scomparso negli anni scorsi, ha scritto un libro bellissimo intitolato: “Perché dobbiamo fare più figli. Le impensabili conseguenze”, testo che consiglio perché compie un’analisi seria, con impronta laica, con dati incontrovertibili e con una capacità di scrittura che risulta di facile comprensione. In varie interviste, Piero Angela non fa mistero che si è ricreduto riguardo alla necessità di fare figli tanto è vero che per un periodo, della sua vita, aveva appoggiato le idee neomalthusiane che, in sostanza, affermano che la qualità della vita sulla terra è dipesa dal numero dei suoi abitanti e che, per questo motivo, il numero di persone che vi abitano deve essere ridotto. Questa ideologia ciclicamente si è sempre riproposta, in ogni epoca storica, creando catastrofismo, venendo poi, nei fatti, sempre smentita».

Qual è la vostra interpretazione? «La statistica ci dice che: nel 1943, primo trimestre, vi erano 243mila, in guerra. Nel 2023, primo trimestre, i nati sono 91mila, in pace. Le difficoltà sociali, economiche e familiari ci sono oggi ma ancor di più nel 1943 durante il conflitto mondiale! Questa analisi ci dice che nonostante si pensi che il problema alla radice della denatalità sia l’insicurezza economica la realtà si denota una matrice antropologica ed esistenziale. Per questo motivo deve esserci un rinnovamento culturale nella società che a differenza degli anni precedenti non guardi più alla famiglia numerosa come un’eccezione, come una mosca bianca o in alcuni, follia. Oggi, nel mondo ma in particolare nella nostra nazione, dove, ogni anno, il numero dei defunti è superiore a quello dei nuovi nati, sta celebrando una cultura della morte e non della vita! Le Famiglie Numerose con la presenza nel tessuto sociale dei propri figli, tra naturali, adottivi o affidati, celebrano la vita essendo quelli che moltiplicano seggiolini per auto, letti a castello, tricicli e biciclette, tasse scolastiche, libri, quaderni, regali di Natale e compleanno ecc. Ultimamente siamo andati alle riunioni scolastiche dei nostri figli e ci siamo accorti che la presenza nelle varie attività scolastiche, sportive, culturali delle famiglie associate raggiunge soglie altissime. Le Famiglie Numerose, quindi, sono un popolo che vive e che dà la vita».

Come sono i rapporti con la politica locale? «Piacenza soffre la denatalità come tutto il Paese però siamo contenti che in questi primi mesi dell’anno ci sia stato un aumento delle nascite, come riferito dalla direttrice del Reparto di Ostetricia e Ginecologia. Un recentissimo sondaggio del ilSole24ore ha valutato la qualità della vita nei comuni italiani. Da questo sono emersi elementi confortanti soprattutto per la fascia d’età dei giovani ritenuta tra 15-35 anni dove Piacenza si classifica 4° a livello nazionale dietro altre tre province emiliano-romagnole (Ravenna 1°, Forlì-Cesena2°, Ferrara 3°), nella fascia over 65 invece il dato è più che soddisfacente, infatti, si piazza 25°. Assolutamente allarmante, invece, sono gli indicatori che misurano i servizi, le opportunità e le condizioni di vita della fascia dei Bambini tra 0-14 anni. Piacenza si classifica 54° su 107 comuni, penultima del territorio regionale con indicatori assolutamente insoddisfacenti per numero di pediatri attivi (84°), per un’incidenza elevata sul reddito pro-capite in merito alla retta della Mensa Scolastica (77°) ed infine risulta 88° riguardo a edifici scolastici con la palestra in % sul totale. Il titolo sarebbe: “Piacenza non è un paese per bambini”. Questo perché, a Piacenza negli anni, riguardo alle famiglie numerose, vi è stato un declino dell’offerta politica, con una diminuzione sia del dialogo che di alcune “conquiste strutturali” di carattere economico. L’amministrazione precedente, ad esempio, non ci ha mai dato la possibilità di un incontro che avviasse una collaborazione proficua per il benessere di tutti i figli mentre questa attualmente in carica, a onor del vero, ha da subito iniziato un dialogo che si spera possa essere, nella sostanza, proficuo. Sottolineo sostanza, in quanto, alcune scelte non le abbiamo condivise. La politica è stata votata dai cittadini e giustamente compie il suo mandato politico ma la preferenza di alcune spese pubbliche a carico dei contribuenti ci ha lasciati interdetti. L’esempio lampante è che, ad oggi, la cultura e praticare sport stanno diventando una spesa insostenibile per molte famiglie e, sul territorio, non ci sono politiche strutturali che diano la possibilità a tutti di praticare attività sportive. La scelta di spendere 96mila euro delle risorse comunali per realizzare due palestre all’aperto, nei parchi della Galleana e delle Raffalda, ci lascia l’amaro in bocca. In inverno, con il freddo, quelle strutture saranno inutilizzabili, e magari oggetto di vandalismo. Ad oggi, invece, non è stato nemmeno bandito il voucher per lo sport. Pertanto, ritorno a ribadire che serve un cambio culturale ed antropologico della politica che non si relazioni con noi pesando di elargire, ogni tanto, mancette o elemosina, ma che compia una rivoluzione strutturale che aiuti le famiglie e che ridoni speranza. Destra, sinistra, centro devono collaborare per riportare fiducia nei nuclei familiari che è stata tolta progressivamente dalla pandemia, dalla guerra, dall’aumento delle tariffe dei consumi e dall’aumento del costo della vita. Il Governo nazionale parla finalmente di Quoziente familiare e l’attuale amministrazione ha assicurato la volontà di aderire al network quale Piacenza comune amico della famiglia, al quale fanno parte diversi comuni italiani come Padova e Torino, attualmente governati dal centro sinistra. Auspichiamo fortemente che questa volontà espressa si concretizzi in un appoggio pieno e concreto di adesione al network da parte della sindaca Tarasconi alla quale chiediamo, quanto prima e compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, un incontro ufficiale».

Che appello rivolgete oggi alle famiglie? «Non abbiate paura – risponde Maria - non fatevi rubare la speranza ed abbiate fiducia che una nuova vita ripagherà qualsiasi fatica, qualsiasi sofferenza e qualsiasi precarietà anche economica. Mettere al mondo dei figli è faticosissimo e noi madri lo sappiamo bene, ma poi grande è la gioia che subito dopo lo dimentichiamo. Ecco, questa è la speranza alla quale vi invito: andare verso la vita senza farvi scoraggiare o avvilire perché tutte le sofferenze e le precarietà passano ma la gioia di un figlio è eterna. Avere un figlio ci educa alla bellezza, alla bellezza della cura verso gli ultimi e più deboli, indirizzando la nostra esistenza ad un amore non egoistico. Forse è la stessa bellezza, di cui parlava Dostoevskij, che salverà il mondo».