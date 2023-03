Avviate le attività del Gaep per il nuovo anno

Le prime uscite di questo 2023 dell’associazione Gaep hanno interessato i bellissimi sentieri della nostra Alta Val Nure. A metà gennaio, vista l’assenza di neve, l’escursione si è tenuta con gli scarponi ai piedi, ma fortunatamente la neve non è mancata la notte del 4 febbraio per la tradizionale ciaspolata notturna al chiaro di luna con partenza dal Rifugio Gaep per raggiungere la vetta del Monte Crociglia, la serata si è conclusa con cena in compagnia e pernottamento in Rifugio. Il giorno successivo, complice una splendida giornata di sole, il gruppo di appassionati è ripartito dal Rifugio per una bellissima ciaspolata al Monte Carevolo. Positiva la partecipazione di escursionisti venuti, per l’occasione, anche da Genova.

Il 28 gennaio, presso la sala riunioni della Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana” di Piacenza si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci durante la quale il presidente Roberto Rebessi ha esposto la relazione sull’attività del sodalizio nel 2022. La tesoriera Rita Pironi ha poi illustrato nei dettagli le attività e le passività del bilancio 2022che, dopo gli anni difficili della pandemia, presenta un differenziale positivo, dovuto soprattutto ad un contenimento dei costi nelle varie attività svolte ed alla ripresa della presenza di tanti ospiti presso il Rifugio “Vincenzo Stoto”.

L’assemblea è stata anche l’occasione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e la presentazione del programma escursionistico e delle serate del nuovo anno. Lunedì 6 febbraio si è riunito il nuovo Consiglio direttivo eletto nell’Assemblea composto da: Arbasi Francesco, Forlini Cristiana, Mangia Emilio, Negroni Alberto, Rebessi Monica, Schiano Luciano, Tagliaferri Lamberto, Ziliani Marco, Bassi Andrea, Freschi Luigi, Merli Giancarlo, Pironi Ferrari Rita, Rebessi Roberto, Silvotti Andrea, Verde Antonio. Durante la riunione sono stati nominati: Presidente Rebessi Roberto, Vicepresidenti Negroni Alberto e Bassi Andrea, Tesoriera Pironi Ferrari Rita e Segretario Giancarlo Merli.

Il 26 febbraio i soci si sono ritrovati per il pranzo sociale, presso l’Agriturismo “Uva Matta”, occasione per l’assegnazione del riconoscimento “Uomo GAEP” che ogni anno viene assegnato a persone e/o associazioni che si sono particolarmente distinti per le loro attività dedicate alla montagna o rivolte al sodalizio. Il Consiglio Direttivo ha deciso di assegnare il riconoscimento relativo al 2022 alle Amiche e agli Amici della Sezione del CAI di Piacenza per tutto quanto fatto negli oltre novanta anni di storia per gli appassionati di montagna piacentini. Il riconoscimento è stato consegnato da Roberto Rebessi al Presidente del Cai Claudio Faimali che ha voluto ricordare la collaborazione in atto da anni per l’attività della Sentieristica dove soci di entrambi i sodalizi si ritrovano per tracciare, segnare e manutenere i tanti chilometri di sentieri della provincia. Domenica 5 marzo il Gaep riprenderà le escursioni con una ciaspolata in Piemonte con meta il Rifugio Capanna Mautino in Alta Val Susa.