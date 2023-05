«Basta prendersela con i monopattini, tanti dovrebbero usarlo invece dell'auto. Ecco perché»

Sulla questione dei monopattini elettrici ci scrive Andrea Rossetti, chiedendo di pubblicare questo suo intervento.

«È deprimente leggere e sentire in continuazione commenti di gente che parla solo per dare aria alla bocca, come si suol dire, quando si parla dei monopattini elettrici, ovvero di un mezzo di trasporto inventato da poco e che è innegabilmente pratico, intelligente, ecologico ed economico, solo per citare alcuni dei suoi pregi che lo hanno infatti reso fin da subito così popolare. Quindi adesso basta prendersela con i monopattini, solo perché tra i leoni da tastiera va di moda sparare a zero contro questo mezzo di trasporto. E sicuramente tutti quelli che lo criticano per partito preso sono non solo quelli che mai ne hanno utilizzato uno, ma sono anche gli stessi che dovrebbero iniziare a farlo e lasciare a casa l'auto: sono sicuro che, se intellettualmente onesti, cambierebbero idea».

«Anche io infatti, devo ammetterlo, inizialmente guardavo con sospetto e pregiudizio fine a se stesso a questa novità importata dalle grandi città. Poi è arrivato il giorno che ho avuto per forza la necessità di spostarmi senza poter usare la mia auto, e ne ho provato uno di quelli a noleggio. E da lì non solo mi si è aperto un mondo fatto di vantaggi e risparmio in termini di tempo, denaro e stress da traffico, ma ho anche capito che mi sbagliavo, e che anche io mi ero fatto condizionare in negativo, non dalla moda del monopattino, ma dalla moda di parlarne male a tutti i costi».

«Detto questo, è chiaro che, come qualunque mezzo di trasporto condotto da un essere umano, anche il monopattino elettrico può essere un pericolo per se stessi e per gli altri, e per la sicurezza della circolazione. Ma questo non dipende dal mezzo in sé, ma semplicemente dalla cognizione di chi lo usa. Esattamente come per le auto. E, sempre come per le auto, basterebbero poche ma chiare regole e normative - e chi le fa rispettare con severe multe - per ridurre al minimo i problemi legati al malgoverno di chi usa il monopattino elettrico».

«Sono convinto che in tanti, se lo usassero con cognizione e rispetto delle regole, farebbero una cosa buona non solo per la nostra città, ma anche per se stessi. E magari qualcuno, come me, potrebbe scoprire di essersi sbagliato fino ad oggi».