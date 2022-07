Per vedere la trasmissione online: https://www.la7.it/bellitalia-in-viaggio/rivedila7/bellitalia-in-viaggio-emilia-romagna-e-liguria-03-07-2022-444348

Tra le più belle tappe, il borgo di Bobbio con il suo affascinante ponte del diavolo e l’Abbazia di San Colombano, il Parco e il Villaggio Neolitico di Travo, il Castello di Rivalta, il borgo medievale di Castell’Arquato, l’area archeologica di Veleia Romana, il bellissimo borgo di Vigoleno e i grandi baluardi difensivi come il Castello di Bardi. La puntata è stata realizzata grazie al finanziamento del progetto PSR 2014-2020 Regione Emilia Romagna, misura 19 “Sostegno allo sviluppo rurale leader” per la promozione dell’Appennino Piacentino e Parmense, a cui Destinazione Turistica Emilia partecipa con il Gal del Ducato.

L'’Emilia protagonista su La7 della trasmissione Bell’Italia in Viaggio. Domenica 3 luglio 2022 è andata in onda la puntata, che ora si può rivedere online, dedicata alle più belle valli di Visit Emilia, tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Molto apprezzata dal pubblico la puntata andata in onda domenica 3 luglio 2022 e dedicata alle bellezze della Val Trebbia, Val d’Arda e Val Ceno

"Bell’Italia in Viaggio", successo per le valli piacentine in onda su La7