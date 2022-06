Caldo, picco di nascite di cavallette e primi attacchi del ragnetto rosso alle coltivazioni di pomodoro

Con le alte temperature estive che si spingono oltre i 40 gradi e' boom di insetti in campi, frutteti, orti e giardini con sciami di cavallette, cimici asiatiche, coleotteri giapponesi, ragni, afidi e forficule che danneggiano la frutta, le foglie, le piante e il mais gia' colpite dalla grave siccita' in un momento in cui l'Italia ha necessita' di sfruttare tutto il suo potenziale produttivo alimentare per fare fronte agli effetti sui prezzi e sui mercati della guerra in Ucraina. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti su una invasione che si estende dal Piemonte alla Sardegna, dalla Lombardia al Veneto fino all'Emilia Romagna con danni alle produzioni e problemi per le persone. "Milioni di cavallette - spiega Coldiretti - sono diventate una vera piaga dell'estate 2022 non solo in Sardegna dove hanno gia' devastato quasi 40mila ettari di territorio fra Nuoro, Sassari e Oristano ma anche in Emilia Romagna dove nella zona di Forli' stanno danneggiando i raccolti di grano, ortaggi, foraggi, erba medica delle vallate del Bidente e del Savio. Da Ferrara a Ravenna le cimici asiatiche stanno attaccando i frutteti mentre piu' a nord in provincia di Piacenza ci sono i primi attacchi del ragnetto rosso alle coltivazioni di pomodoro". "Sotto accusa - denuncia Coldiretti - e' il sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere colabrodo che che ha lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Ue senza che siano applicate le cautele e le quarantene che - conclude Coldiretti - devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati con estenuanti negoziati e dossier che durano anni".