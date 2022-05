Carabinieri Forestali, il colonnello Pier Luigi Fedele è il nuovo comandante provinciale di Parma e Piacenza

Il colonnello Pier Luigi Fedele è il nuovo comandante dei carabinieri Forestali della provincia di Piacenza e Parma, città dove ha la sede centrale. E' stato ricevuto nei giorni scorsi dal Prefetto Daniela Lupo, insieme al colonnello Paolo Abrate, comandante provinciale dell’Arma.

Una recente riorganizzazione - si legge in una nota - ha previsto che i carabinieri Forestali delle province di Parma e Piacenza siano comandati da un unico Ufficiale con riduzione delle strutture amministrativo-burocratiche, così permettendo, non solo di mantenere tutti i presidi sul territorio, ma anche di destinare ulteriori risorse umane alle strutture operative del piacentino. In provincia di Piacenza, i carabinieri Forestali hanno otto Stazioni (Bettola, Bobbio, Castell’Arquato, Ferriere, Fiorenzuola, Piacenza, Pianello, Rivergaro) e un Nucleo Investigativo di Polizia Forestale, Ambientale ed Agroalimentare, con sede in città.

Durante il colloquio sono stati affrontati alcuni temi legati alla tutela dei pregevoli ambienti naturali della provincia di Piacenza, che vanno dalle zone umide e ripariali del Po e degli altri fiumi fino alle vaste superfici boscate delle zone collinari-montane. E’ stato ribadito il rafforzamento dell’impegno dei carabinieri Forestali a contrasto delle manomissioni a danno dell’ambiente quali traffici illeciti di rifiuti, tagli irregolari delle foreste, incendi boschivi, bracconaggio ittico e venatorio, utilizzo non corretto di fitofarmaci, maltrattamenti contro gli animali, prelievi non autorizzati di inerti, interventi edilizi non autorizzati.

Pier Luigi Fedele è nato a Ravenna il 21 gennaio 1962. Da aprile 2009 è stato comandante provinciale di Parma, con la qualifica di primo dirigente, e dal 2015 ha comandato, ad interim per un anno e mezzo, anche la provincia di Reggio Emilia. Dal primo gennaio 2017, con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato da parte dell’Arma Carabinieri, è stato comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Parma col grado di colonnello. Ha scritto diverse pubblicazioni scientifiche e vari articoli divulgativi ed è docente e relatore a corsi e convegni su temi naturalistici, sulla gestione forestale, ambientale, faunistica e sul diritto ambientale e agroalimentare. Ha vasta esperienza operativa in vari scenari: operazioni antibracconaggio e di tutela del territorio nel Bresciano e sullo stretto di Messina, soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto delle Marche ed Umbria, operazioni umanitarie in Albania. E’ Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, titolato presso la Scuola Forze di Polizia, Accademico corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, Cavaliere del S.A.I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio della Reale e Ducale Casa di Borbone Parma.