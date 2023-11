Colletta alimentare: sabato 18 novembre 800 volontari in 59 punti vendita del Piacentino. L’elenco

Colletta alimentare: sabato 18 novembre 800 volontari in campo. Presentata la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che, anche quest’anno, sarà presente sul territorio di Piacenza e provincia.

Sono 59 i punti vendita attivati (sotto l'elenco) e circa 800 i volontari che hanno deciso di aderire al gesto al fine di raccogliere generi alimentari da distribuire agli oltre 5000 assistiti nella nostra provincia attraverso le 23 Strutture Caritatevoli convenzionate.

«Siamo giunti alla ventisettesima edizione della Colletta Alimentare – spiega Michele Pedrazzoni, vicepresidente Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna – […] in questi anni il Banco Alimentare è riuscito a rafforzare la propria presenza ed avere un po' di rilievo. Nel discorso di Papa Francesco per la giornata dei poveri si parla di gesti concreti da fare insieme. È questo il tema: il gesto educativo. È sempre bello vedere ragazzi giovani impiegarsi durante la giornata della colletta».

«I numeri di Piacenza parlano chiaro – dice Marco Piccoli volontario responsabile della Colletta Alimentare per la provincia di Piacenza – 756.330 pasti distribuiti nella nostra provincia: donare il proprio tempo genera ottimismo e soddisfa un bisogno in continuo aumento. Lo scorso anno abbiamo raccolto circa 57 tonnellate di cibo, lavoreremo insieme e ci impegneremo per confermare il dato».

Numerose le associazioni, chiese e forze armate che hanno deciso di dare il proprio supporto, a cui va, spiegano gli organizzatori, «un sentito ringraziamento di stima e amicizia». (in fondo all’articolo l’elenco) «Un ringraziamento particolare – sottolineano - va alla Fondazione Piacenza e Vigevano, ormai da anni partner immancabile della Colletta Alimentare e al Consorzio Agrario Terrepadane che ha messo a disposizione un magazzino di circa 1200 metri quadri idoneo allo stoccaggio degli alimenti raccolti durante la giornata.

I PUNTI VENDITA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Le associazioni che partecipano all’iniziativa: Caritas Diocesana, Ass. Isabella Bresegna, Chiesa Apostolica, Associazione New Hope San Giorgio Piacentino, Chiesa Cristiana Evangelia Assemblee di Dio in Italia, Banco di Solidarietà, Centro di Solidarietà (CDS), Emporio Solidale di Fiorenzuola, Ass. Naz. Alpini, Ass. Naz. Bersaglieri, Ass. Naz. Paracadutisti d’Italia, Ass. Naz. Vigili del fuoco in congedo, Esercito Italiano, Round Table Italia, Lions Club Internationl, CRAL Credit Agricole, Ex Allievi Don Orione di Borgonovo.