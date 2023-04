Colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Rottofreno e San Nicolò: aperto il bando

E’ stato pubblicato dal Comune di Rottofreno il bando rivolto agli operatori economici di settore per l’installazione sul suolo pubblico comunale di colonnine di ricarica per veicoli elettrici: il bando sarà aperto per 30 giorni dalla data di pubblicazione con scadenza fissata l’8 maggio.

«Infatti, in considerazione dell’aumento dei veicoli elettrici in circolazione e il Comune di Rottofreno ha intenzione di dotarsi nel prossimo periodo di una rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in - dichiara il sindaco Paola Galvani - .Questo bando consentirà quindi al territorio comunale ed alla sua rete commerciale di essere attrattivo alla sosta dei proprietari di veicoli a propulsione elettrica allo stesso tempo garantendo il sostegno allo sviluppo della mobilità sostenibile, favorendo così l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico per la riduzione della concentrazione di gas climalteranti e di inquinanti come particolato, ossidi di azoto e idrocarburi incombusti. Il bando, preparato congiuntamente dal settore Ambiente e Lavori Pubblici è in linea con gli obiettivi della certificazione ambientale EMAS e con le linee programmatiche di carattere sovracomunale che trovano riferimento diretto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna»– conclude il sindaco.

«L’oggetto del presente bando è l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di almeno cinque colonnine di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica o ibridi mediante la Concessione all’occupazione di suolo pubblico della durata di 10 anni – spiega Gianmaria Pozzoli – assessore ai Lavori Pubblici -. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto proposte dirette da parte di alcune società, ma per massimizzare i benefici pubblici e per garantire di coprire le zone del comune più strategiche anche in base al piano di sviluppo del territorio abbiamo deciso di emanare un procedimento ad evidenza pubblica aperto a tutti gli operatori». Le zone strategiche individuate dall’ente sono quelle in prossimità di immobili pubblici e a maggior frequentazione della cittadinanza, quindi:

San Nicolò, Piazzale Eugenio Montale;

San Nicolò, Piazza Donatori Organi;

San Nicolò, Piazzale Annibale Barca;

Rottofreno, Piazza Guglielmo Marconi;

Rottofreno, Via Walter Tobagi”

Il bando sarà aggiudicato all’operatore che fornirà la miglior offerta tecnica in base alla compatibilità con le diverse marche automobilistiche, potenza della colonnina in modo da ridurre i tempi di ricarica, numero di colonnine che installerà oltre a quelle minime richieste, e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per alimentare le colonnine” – conclude Pozzoli.