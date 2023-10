Come comportarsi in caso di emergenza, ecco le buone pratiche di autoprotezione

Successo per la giornata di "Io non rischio", l'appuntamento pensato per istruire be sensibilizzare la popolazione sulle corrette procedure da adottare in caso di emergenze come terremoti, alluvioni, etc.

L'iniziativa, allestita sul Pubblico Passeggio, si impegna a promuovere la cultura della prevenzione attraverso la collaborazione tra scienza, volontariato ed istituzioni, rivolta a tutti con messaggi chiari e riconoscibili, per tradurre la consapevolezza in azione ogni giorno dell'anno. Punti informativi sono stati allestiti ed anche un'esposizione dei mezzi operativi degli enti ed organismi di Protezione Civile.

Durante la giornata del 14 ottobre, molti cittadini si sono già fermati per richiedere informazioni sui rischi legati alle emergenze, cercando consigli pratici per mitigarli. Questa iniziativa è promossa in tutta Italia dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, coinvolgendo istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, grazie al prezioso contributo dei volontari della Protezione Civile.

In Emilia-Romagna, ben 72 associazioni di volontariato partecipano attivamente a questa campagna, distribuite in 50 diverse piazze fisiche da Piacenza a Rimini. Inoltre, numerose associazioni si sono impegnate a creare piazze digitali, accessibili ai cittadini attraverso i loro canali social su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Questa tredicesima edizione di "Io non rischio" è stata animata dall'energia e dalla passione divulgativa di oltre 500 volontari comunicatori, appositamente formati nei mesi scorsi, pronti a gestire e animare sia le piazze fisiche che digitali. Le piazze fisiche si distinguono grazie ai riconoscibili gazebo gialli.