«Con Elisabetta Farnese abbiamo il prototipo delle donne che ricoprono ruoli apicali»

Sono le 17 in punto quando il portone di Palazzo Farnese, che si affaccia su Piazza Cittadella, si apre. La gente assiepata viene sorpresa da un balletto e da canti che accompagnano pubblico e autorità sino al piano superiore. Arriva, a sorpresa, il noto critico d’arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che saluta i presenti stringendo le mani e non si sottrae a farsi fotografare. Prende sottobraccio il sindaco Katia Tarasconi e, assieme all’assessore Christian Fiazza (con un costume farnesiano) e al direttore del museo Antonio Iommelli, Sgarbi ha percorso tutta la mostra dedicata ai Fasti Farnesiani di Elisabetta Farnese. Poi anche una visita veloce per ammirare il Tondo di Botticelli e, torcia alla mano per osservare da vicino le peculiarità delle opere, a vedere le altre meraviglie custodite a Palazzo Farnese.

«Abbiamo riportato a Piacenza, dopo quasi tre secoli, i Fasti concessi in prestito dalla Reggia di Caserta e dal Comune di Parma, uniti ad altre preziose opere» sottolinea Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, la quale poi chiede a Sgarbi se ha piacere di introdurre la mostra. «Certamente» è la risposta del sottosegretario alla Cultura. Ma, mentre il pubblico inizia a fare il suo ingresso nella sala, il noto polemista piacentino Alberto Esse inveisce contro Sgarbi richiamando l’intervento degli agenti della Digos.

Prende quindi la parola il sindaco Tarasconi: «Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a lungo su questo progetto e Vittorio Sgarbi che ci onora della sua presenza».

«Il primo pensiero che viene alla mente davanti a questa mostra – ha detto Sgarbi nella sua analisi - è che la qualità delle opere di Ilario Giacinto Mercanti detto lo Spolverini nel racconto della storia rendono questo pittore, che non è mai stato guardato come un maestro, un grande storico di momenti importanti della storia d’Italia. E dico Italia perché nella figura di Elisabetta Farnese, di cui qui vediamo i Fasti, c’è una consapevolezza ancora molto lontana da quella che sarà l’idea dell’Italia unita con il Risorgimento perché legata alla sua persona e al suo dominio. Lei, duchessa di Parma e di Piacenza, è anche arciduchessa della Toscana e si muove alla conquista di Napoli, della Sicilia e della Sardegna. Elisabetta incarna un concetto di Italia che conferma che il Risorgimento mette insieme diverse realtà di potere materiale, storico ma anche la stessa idea dell’Italia. L’Italia è già qui. L’Italia dei Farnese e dei Borboni che portano da Parma a Napoli la loro civiltà. Qui siamo in pieno Settecento, con figure che hanno un’idea della cultura italiana, che si rappresenta nel loro muoversi in una scacchiera internazionale che dalla Spagna arriva fino alla Sicilia. E l’idea che a stabilire che questa duchessa di Parma e Piacenza diventasse regina di Spagna e avesse lei stessa il ruolo di regina, prima come moglie e poi come madre di un re, indica che nella forza di una donna come questa c’è la smentita di qualunque ipotesi di un patriarcato. Il patriarcato è un concetto automatico di prevalenza del maschio, ma una donna che è capace di interpretare il potere è più forte di un maschio». E rivolgendo ai curatori della mostra: «Quindi avete fatto una scelta non solo di una grande mostra storica, ma anche della conferma che la violenza contro le donne è una cosa riprovevole e va attribuita a uomini che sono incapaci, impotenti e violenti. Elisabetta dimostra che la donna non è subordinata, e in lei c’è una natura regale che la rende protagonista di una grande storia che anticipa la storia d’Italia».

«Vedere questa mostra è istruttivo per le scuole e per i giovani, che possono conoscere da vicino una protagonista della storia, che non è un re ma una regina, ma che incarna una regalità che non ha né un genere né un sesso, ma che è la capacità della formazione del carattere e dell’educazione avvenuta con rigore, e che non poteva vantare una grande bellezza. Ma Elisabetta Farnese, grazie alla sua grande cultura e conoscenza, che spaziava dalla letteratura alla pittura, è diventata quella che Federico di Russia ha definito “una donna assolutamente senza paragone” per carattere, per temperamento e per forza. Tutte caratteristiche che non rendono una donna “domina” nel senso di una dominata dall’uomo ma donna intesa come dominante, tale da essere capace di scrivere la storia».

«È una mostra importante – ha proseguito il sottosegretario - questa di Palazzo Farnese. È una mostra di pittura, è una mostra di racconto. I quadri qui esposti indicano che un pittore racconta la storia di una grande protagonista dell’Italia. E tutto questo parte da Piacenza e per i piacentini dev’essere ragione di orgoglio. Questo arco di storia, che si gioca qui a Piacenza, inglobando anche Parma come punto di partenza di questo percorso, rende in questo momento Piacenza una capitale d’Italia, e non c’è bisogno di concorrere alla capitale italiana della cultura per essere capitale con una mostra fatta con intelligenza, con impegno, con rappresentazione della pittura senza bisogno di riproduzioni, in quanto sono esposte opere originali. E queste opere ci fanno capire come il Settecento, sebbene sembri un’epoca così lontana da noi, è il presente. E in esso si rappresenta qualcosa che ha a che fare con la nostra storia di oggi: non per caso Piacenza ha come sindaco una donna così come al Governo una premier e sempre una donna ricopre il ruolo di capo dell’opposizione. Con Elisabetta Farnese abbiamo il prototipo delle donne che ricoprono ruoli apicali. Elisabetta Farnese è stata una donna che in tempi difficili ha dimostrato che il patriarcato è un espediente dialettico: il patriarcato si afferma con la prepotenza, mentre il potere si afferma con l’intelligenza, dando prova delle proprie capacità, con lo studio, con l’educazione, con la cultura come Elisabetta Farnese ha dimostrato come esempio per tutte le donne. Questa è una mostra che indica un modello esemplare di donna davanti alla storia e per tutte le donne che hanno oggi importanti compiti di potere sia in una città che nello Stato italiano».