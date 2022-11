Covid19, tornano a crescere i positivi a Piacenza: +13,8% rispetto alla settimana precedente. A evidenziarlo il report settimanale pubblicato dall’Ausl che segnala l’incremento dei nuovi positivi sul territorio locale, che passano dai 878 di sette giorni fa agli attuali 999.

«Crescono i numeri dei contagi anche a livello regionale e nazionale: l’Emilia-Romagna registra un +80,5% nel numero dei positivi - sottolinea la nota dell’Ausl - mentre a livello nazionale l’incremento è di +63,2%. Dati un aumento anche in Lombardia che registra un +69,8% di casi rispetto a sette giorni fa. Analizzando i nuovi positivi su 100mila abitanti, il tasso d’incidenza registra 352 casi a Piacenza, 353 casi in Emilia-Romagna, 307 casi a livello nazionale e 337 casi in Lombardia. Negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 4310 tamponi (contro i 4354 della scorsa settimana) con una percentuale di positivi che passa da 20,2% a 23,2% I monitoraggi periodici nelle Cra, questa settimana, evidenziano due casi di positività tra gli operatori e nessun caso tra gli ospiti. Il numero di persone in isolamento passa da 1029 a 1095».

«Crescono anche le segnalazioni – prosegue l’analisi - di casi sospetti arrivate alle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale: le richieste salgono da 76 della scorsa settimana alle 98 di questa. Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano dai 55 accessi (4% degli accessi totali) con 28 ricoveri casi della scorsa settimana, ai 53 accessi (4% degli accessi totali) con 34 ricoveri di questa. Il 13 novembre i ricoverati con Covid sono stati 85, mentre la domenica precedente erano 65. La media settimanale è di 75, mentre la scorsa settimana era di 71. In Terapia intensiva non c’è alcun paziente positivo. Nella settimana si sono registrati due decessi».

Vaccinazioni Covid-19 - Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella settimana si contano 729 somministrazioni, esattamente la settimana scorsa. Sul sito www.covidpiacenza.it sono indicate le modalità per la prenotazione di un appuntamento per la vaccinazione in una delle cinque sedi attualmente disponibili.

III Dose - La somministrazione della prima dose booster (terza dose) è aperta a tutte le persone, a partire dai 12 anni d’età, dopo almeno 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’infezione

IV DOSE - La somministrazione è possibile solo previa prenotazione, tramite i consueti canali, nelle sedute dedicate. Per poterla ricevere occorre aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), seguito dalla terza dose (di richiamo), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi da quest’ultima o dall’infezione successiva al richiamo. Destinatari dell’estensione della platea vaccinale sono tutti i cittadini a partire dai 12 anni compiuti purché abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.Le persone over 80 impossibilitate a muoversi da casa possono rivolgersi al numero di prenotazione 800.651.941 e richiedere la somministrazione a domicilio.

V DOSE - La quinta dose è raccomandata a tutte le persone di 80 anni e oltre, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e ai cittadini di 60 e più anni con elevata fragilità legata a patologie o stati elencati nella nota ministeriale; su richiesta potrà essere somministrata anche a tutti i soggetti dai 60 anni in su.

Vaccinazione antinfluenzale - La somministrazione è offerta gratuitamente e consigliata a: persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali; donne in gravidanza; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche; addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo; persone a contatto di soggetti fragili; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue; su richiesta degli interessati, anche per bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.Gli over 60, i malati cronici e i loro familiari e le donne in gravidanza si possono rivolgere al proprio medico di famiglia. Gli addetti ai servizi essenziali, i donatori di sangue e le altre categorie possono richiedere la vaccinazione gratuita all’Igiene e Sanità pubblica, che ha predisposto un calendario di vaccinazioni capillari sul territorio provinciale.

Ecco tutte le disponibilità, con accesso libero: PIACENZA, piazzale Milano 2 – terzo piano blocco C, ambulatorio vaccinazioni adulti il martedì, mercoledì e giovedì dalle 12,30 alle 17,30 e il sabato dalle 9 alle 11 (escluso i festivi); FIORENZUOLA, ambulatori vaccinazioni adulti, via Roma 12 (di fronte all’ospedale) il mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30 (escluso i festivi); BORGONOVO, ambulatori vaccinazioni adulti, Casa della Salute via Seminò 20, secondo piano blocco B stanza 308 il mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30 (escluso i festivi).

Emergenza profughi provenienti dall’Ucraina - Attualmente sono 2.095 i profughi per i quali è stato emesso il codice Stp (stranieri temporaneamente presenti). I tamponi eseguiti sono 1.682; 51 i positivi finora accertati. Per la presa in carico dei profughi è possibile rivolgersi alla Medicina delle Migrazioni, ambulatorio di via Taverna 47, telefonando al numero 0523.302216.