Dai Club Lions della città un nuovo gazebo per la Cri di Piacenza

«Questo nuovo gazebo per la Cri di Piacenza è il risultato dell’impegno congiunto dei cinque Lions Club di Piacenza - spiega Maria Grazia Ragalli del Lions Club Piacenza Gotico in rappresentanza di tutti i Club di Piacenza - Nello specifico, si tratta del secondo gazebo per la Croce Rossa di Piacenza, dopo quello donato dal Lions Club Gotico».

«Si tratta di una delle tante attività dei Lions - prosegue Maria Grazia Ragalli - che ci vedono impegnati in “service” per la salute, per l’ambiente e per le persone non vedenti. In particolare, la donazione di questo gazebo rientra a pieno titolo nell’ambito della salute».

In occasione dell’appuntamento annuale con il Lions Day - giornata dedicata a dare visibilità ai Lions e ai loro scopi con una serie di iniziative organizzate dai vari Club italiani su tutto il territorio - il nuovo gazebo ha affiancato quello donato in precedenza, ed entrambi sono stati utilizzati nell’arco della mattina di domenica 16 aprile in piazza Cavalli per screening gratuiti aperti alla popolazione: sul fronte del monitoraggio della pressione, della misurazione della glicemia, della saturazione e della frequenza cardiaca. Presente per l’occasione anche Massimo Camillo Conti, governatore del Distretto 108 Ib3 Lions Clubs International

«Quella di domenica 16 aprile è stata la giornata nazionale da dedicare alla salute - ha rimarcato Maria Grazia Ragalli - e abbiamo coinvolto in questa giornata anche altre associazioni, oltre a Croce Rossa Italiana, quali il Touring Club (che si occupa da oltre centoventi anni di promuovere il turismo, la cultura e tutela dell’ambiente), il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano, che si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano) e del Panathlon Club Piacenza Primogenita (che è un’associazione che si occupa scopo dell'affermazione degli ideali sportivi e dei suoi valori morali e culturali)».

«Un doveroso e sentito grazie ai Lions Club di Piacenza per questa importante donazione - ha aggiunto Michele Gorrini, coordinatore della Sede Cri di Piacenza - Si tratta di una struttura che utilizziamo a sostegno della collettività. E siamo davvero contenti di partecipare a iniziative come questa in occasione del Lions Day, nelle quali si promuove la salute e si mettono in campo iniziative concrete per la cittadinanza. Ritengo che questo sia l’incipit di una fruttuosa collaborazione con una realtà come quella dei Lions con la quale Croce Rossa condivide la presenza in tutto il mondo».