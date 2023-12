Dal 2024 a Castello un polo ortopedico con 16 specialisti del Rizzoli: «A regime 1.200 interventi l’anno»

Dal 2024 a Castel San Giovanni un polo ortopedico e riabilitativo con 16 specialisti dell’Irccs (Istituto di ricovero e cura a Carattere scientifico) Rizzoli di Bologna. Un progetto che, una volta entrato regime, conterà un’attività di 1.200 interventi – il 50% chirurgia protesica - e di 6.500 prestazioni ambulatoriali l’anno. In programma 30 posti letto, di cui 8 riservati alla riabilitazione. A premessa i lavori di adeguamento strutturale della sede sanitaria della Val Tidone - interventi strutturali all’attuale area di degenza e il potenziamento di risorse tecnologiche - inclusi nel budget di circa 3milioni e 800mila euro dedicato alla ristrutturazione complessiva. Questo quanto previsto dalla nuova convenzione presentata oggi in conferenza stampa dai direttori generali di Ausl Piacenza e di Istituto Ortopedico Rizzoli - Paola Bardasi e Anselmo Campagna - accompagnati dall’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini e Lucia Fontana, sindaco di Castel San Giovanni e presidente della conferenza socio-sanitaria.

Una collaborazione tra enti già attiva da un decennio per consulenze specialistiche di ortopedia oncologica e ortopedia pediatrica, spiega Bardasi e volta ora a «restituire la chirurgia ortopedica programmata e a consolidare la vocazione del presidio della Val Tidone. Per la provincia di Piacenza è una grande opportunità. Potremo infatti avere in loco, a regime, tre equipe per gestire altrettanti settori cruciali. Sul fronte dell’Ortopedia, i professionisti del Rizzoli gestiranno esclusivamente la chirurgia elettiva maggiormente orientata a patologie dell’arto inferiore e superiore. Nell’ambito della Riabilitazione, potranno svolgere le proprie funzioni sia in regime di degenza ordinaria sia in regime ambulatoriale. I professionisti del Rizzoli garantiranno inoltre le attività di Anestesia a supporto del percorso chirurgico, come pre-ricovero e sala operatoria». La possibilità di accedere alle visite ortopediche ambulatoriali è in programma per la primavera del 2024, l’avvio di attività chirurgiche, degenza ortopedica e riabilitazione dal prossimo settembre, l’entrata a regime nel 2026.

«I professionisti saranno complessivamente sedici - precisa Campagna, dopo aver illustrato i numeri del flusso di lavoro atteso nel nuovo polo della val Tidone. «Si tratta di nove ortopedici, tre fisiatri e quattro anestetisti, a cui si aggiungono circa 32 infermieri professionali del personale di Castel San Giovanni, 14 oss più sei tecnici della riabilitazione. La sala operatoria sarà attiva 5 giorni a settimana per 12 ore e poi valuteremo sulla base delle liste di attesa».

«Valore aggiunto della collaborazione e sfida del Rizzoli come hub ortopedico a livello internazionale in sviluppo in sedi distaccate rispetto alla casa madre bolognese - aggiunge il direttore dell’istituto - è garantire competenze, anche per prestazioni di alta complessità, sul territorio evitando ai cittadini di doversi curare fuori dalla provincia di Piacenza».

Una notizia positiva e in linea con la vocazione della struttura , sottolinea Fontana: «Come ospedale di prossimità Castel San Giovanni ha da sempre una importante mobilità attiva e un bacino di utenti in arrivo anche dalla Lombardia, proprio perché ha sempre dimostrato strategicità e competenza del personale».

«Sono due mondi che si congiungono in progettualità avanzata» commenta l’assessore Donini. «Da un lato un ospedale di prossimità specializzato in diversi ambiti, tra cui la chirurgia polispecialistica e dall'altro il quinto ospedale ortopedico al mondo per qualità della cura, dell’assistenza e della ricerca. Ed è un ospedale pubblico fin dalla sua fondazione, che si mette a disposizione del territorio. Con questo progetto diminuiranno i tempi di attesa, si qualificherà ulteriormente la chirurgia ortopedica, diminuirà la mobilità passiva in favore di quella attiva, aumentando l’attrattività. Spero – conclude - che questa sia la pietra tombale di ogni tipo di polemica sul fatto che non si voglia investire sugli ospedali di prossimità, che già godono di una qualità clinica e assistenziale di altissimo livello».