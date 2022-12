Dal dolore può nascere amore, il diario intimo e spirituale di Anna Fermi

Anna Fermi è una scrittrice piacentina, realizzatrice del programma “Angeli”, trasmesso con successo a puntate sulle reti Mediaset “Italia 1” e “Rete 4”. Autrice di significativi documentari televisivi è fondatrice e docente dell’“Accademia Angelica per Operatori e creatori di pace” (sedi a Roma, Verona e Milano), di tipologia filo-universitaria con percorsi triennali di formazione. Da qualche anno è tornata nella “sua” Piacenza dopo 30 anni romani e con numerose esperienze di viaggio. Nei giorni scorsi è stata ospite della Società “Dante Alighieri” presso la Galleria Ricci Oddi, intrattenendo e interessando un folto pubblico presentando il suo recente libro “Maria Maddalena, il Cammino della Rosa”, ove il profumo di rosa emana dall’interiore energia spirituale femminile di Maria di Magdala e maschile dell’arcangelo Michele, energie che hanno accompagnato la scrittrice nel suo non facile vissuto.

Le pagine del libro mettono a nudo le intime sofferenze, incertezze, illusioni, speranze e delusioni, angosce e gioie, che hanno affiancato la sua vita raggiungendo un traguardo positivo con l’ausilio delle due figure biblico-evangeliche, e la concreta “presenza” - quale angelo custode “avvertito” – che costantemente ha inciso profondamente in una “trasformazione” del dolore in Amore.

Pensare che Anna Fermi sia una mistica o una... visionaria, sarebbe il più grosso e assurdo degli errori! Tutt’altro. “Il cammino della rosa” non è il racconto immaginario di una donna spiritualmente strana! Anzi, è un’opera di costruttività spirituale e di elevata riflessione che tutti siamo in grado di compiere, con effetti positivi personali e per gli altri. Ognuno di noi ha un “Anima”; è un dato di fatto. L’“Anima” è l’espressione incarnata di quel che usiamo definire “sovra-naturale”, popolarmente “Cielo”, e spesso non riusciamo a capire il senso autentico della vita, o a “volerlo recepire”. Dubbiosi e incerti (pur reputandoci cristiani), ci si contorce alla ricerca di risposte quasi sempre reputate insoddisfacenti.

Ebbene, Anna Fermi, con la personale non sempre gioiosa esperienza attraverso questo suo libro (ma ne ha scritti vari altri), suggerisce il metodo per “trasformare un proprio dolore in azione di amore”.

Un fatto triste, doloroso, si trasforma in un’azione di bene donato; un’esperienza negativa diventa azione positiva, con l’effetto di una “ri-nascita” di sé. “Essere se stessi”, sentire la voce positiva dell’anima, realizzare la donazione d’amore, produce serena felicità terrena. Anche quando momenti difficili appaiano insormontabili. In realtà, non vi è esistenza che non meriti di essere vissuta: siamo sempre circondati da opportunità nuove, e da boccioli di gioie sempre possibili. Dipende solo da noi, in riflessione con la nostra Anima. Diversamente, il rimanere schiavi del proprio dolore accresce distacco, intima ignavia, distanza dalla propria capacità interiore di “amare”, di cui invece si è dotati grazie all’Anima.

Il “Cammino della Rosa” vuole essere una “prova provata” di tutto ciò basata su un concreto vissuto, con cui Anna Fermi richiama un cammino che consente di “percepire spiritualmente” il profumo della rosa a chi ami compierlo. Nel contempo richiama il simbolo della spada di San Michele scacciante il Diavolo nei bassifondi infernali, simbolo non di “spada da guerriero e di scontro”; ma di ausilio allo scegliere “dentro di noi” quel che è Bene e quel che è Male.

Un simbolo peraltro grande e, nel contempo, inquietante, se si considera il mistero della “linea retta” collegante i 7 luoghi nel cui terreno essa si sarebbe conficcata: Monte Carmelo ad Haifa in Israele, Isola di Symi in Grecia, Monte Sant’Angelo nel Gargano in Puglia, Sacra di San Michele in Val di Susa oltre Torino, Mont Saint-Michel in Normandia, Mount St. Michael in Cornovaglia, Isole Schelling in Irlanda), linea “ideale ma perfetta”, unente luoghi distanti 1.000 chilometri l’uno dall’altro, con i successivi monasteri ivi poi nati.

Roberto Laurenzano