Dall’Etiopia all’Italia grazie all’associazione Michele Isubaleu: salvato bimbo di quattro anni

Nell’ambito delle missioni umanitarie organizzate in Etiopia dall’Associazione Michele Isubaleu, il pediatra piacentino Giuseppe Gregori, tra le tante visite effettuate nel corso della sua ultima missione lo scorso aprile, ha diagnosticato a un bimbo di 3 anni e mezzo, Ananiya, una grave malformazione cardiaca conosciuta come Tetralogia di Fallot. In tutto il Corno d’Africa, in questo particolare momento, anche a causa anche delle rivolte in Sudan, non è attiva nessuna struttura ospedaliera in grado di eseguire il complesso intervento per la risoluzione della malformazione anatomica che altrimenti, nel giro di pochi anni, non lascerebbe scampo.

Il dottor Gregori e tutto lo staff dell’associazione piacentina al loro rientro a casa si sono prontamente organizzati per reperire in Italia un ospedale attrezzato per l’intervento e un cardiochirurgo pediatrico in grado di poter eseguire la difficile operazione e attivare la complessa rete organizzativa per far arrivare Ananya e la sua mamma in Italia. Oltre ai biglietti aerei è stato necessario anche far ottenere in tempi previ i passaporti, di cui naturalmente erano sprovvisti, e i relativi visti dall’ambasciata italiana di Addis Abeba. Era importante poi avere anche un mediatore culturale che parlasse l’etiope in grado di sostenere la mamma nella lunga degenza post-operatoria.

Il 3 di luglio, sbrigate tutte le difficili operazioni burocratiche, Ananiya e la mamma sono arrivati in Italia e accompagnati da alcuni membri della Associazione Michele Isabaleu, all’Ospedale del Cuore di Massa Carrara. Nella città toscana, Ananiya e la mamma, sono stati presi in carico dall’associazione ‘Un cuore, un mondo’, che gestisce la casa di accoglienza proprio davanti all’ospedale. Esperiti i controlli e gli accertamenti di rito, lunedì 10 luglio il piccolo è stato operato. L’intervento durato circa 8 ore è riuscito bene. Così, dopo una lunga terapia intensiva, Ananiya è tornato a sorridere. E il 27 di luglio, finalmente, è uscito dall’ospedale. Starà a Piacenza qualche settimana ospite delle suore di monsignor Torta e dopo i controlli di rito potrà rientrare in Etiopia.

Grazie alla accurata e tempestiva diagnosi del dottor Gregori e allo straordinario impegno di tutta l’associazione Michele Isubaleu coordinata da Gigi Guarnieri e all’aiuto economico di tanti sostenitori è stato quindi ottenuto un grande e concreto risultato che permetterà al bimbo di avere una aspettativa di vita che altrimenti gli sarebbe stata negata.