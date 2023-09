Debutto con il botto per la mostra degli animali di Ozzola

Grande successo per la prima mostra degli animali organizzata a Ozzola di Corte Brugnatella. La frazione dell'Alta Valtrebbia ha ospitato, sabato 23 settembre, per la prima volta, una fiera dedicata agli allevatori e agli animali della zona. Hanno raggiunto la località anche allevatori dalla Liguria per partecipare all'evento, una novità nel panorama di eventi organizzati nel territorio comunale di Corte Brugnatella. Presente alla manifestazione anche il sindaco Renato Bertonazzi, insieme all'assessore Silvia Lupi e al consigliere Agostino Rocca, amministratori e allevatori che lavorano proprio a Ozzola e dintorni.