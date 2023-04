Da quarant'anni in dialisi: «Se sono vivo è grazie a queste persone»

«Se sono qui è grazie ai medici e infermieri, di allora e di adesso». Ad affermarlo è Claudio Cella, piacentino di 63 anni, che dal 1983 è in dialisi all'ospedale di Piacenza a causa di una insufficienza renale cronica che lo ha colpito fin da giovane. E per festeggiare i quarant'anni di terapia ha scelto di ringraziare lo staff medico diretto dal dottor Roberto Scarpioni.



«Evidentemente qui mi hanno curato bene - spiega il paziente - ma devo ammettere che ho avuto anche fortuna. Una volta era raro stare bene durante la dialisi, oggi invece vedo che è il contrario: è raro stare male, e questo sicuramente grazie anche ai passi avanti compiuti in questi decenni dalla medicina e dalla tecnologia. Io, nel mio piccolo, ho cercato di curarmi al meglio, seguendo la terapia e curando l'alimentazione e lo stile di vita».

Claudio in questi decenni ha lavorato come impiegato al Comune di Gossolengo, e da qualche tempo è andato in pensione. Ma spiega di aver condotto una vita normale, riuscendo addirittura a superare anche la prima tremenda ondata Covid. «Anzi - sottolinea - qualche volta sono anche riuscito ad andare al mare grazie alla disponibilità del personale del reparto di Dialisi che ha organizzato qualche vacanza nelle Marche. Mentre in estate posso soggiornare nella mia casa in Valtrebbia grazie al presidio dialisi presente a Bobbio».

E a chi magari ha da poco scoperto la malattia e sta per iniziare, o ha appena iniziato, il percorso della dialisi, Claudio consiglia: «Cercate di curarvi bene, e abbiate sempre una prospettiva positiva».

«La cura migliore è l'alleanza che si instaura tra il paziente e chi lo ha in cura» sottolinea il direttore della Nefrologia e Dialisi Roberto Scarpioni, presente insieme alla collega Sara De Amicis e alla coordinatrice infermieristica Simona Lascani.

Oggi i pazienti che si rivolgono alla Dialisi, a Piacenza e Provincia, sono quasi 200. «Chi non conosce questo problema e lo deve affrontare - afferma Scarpioni - appare come la fine di tutto: ma Claudio è la testimonianza che tra alti e bassi si riesce ad avere una qualità della vita buona, costruendo una quotidianità che permette anche di lavorare, e di avere quindi una vita normale. Grazie alla tecnologia e al tipo e durata di tecniche e materiali, oltre che alle nuove competenze del personale, oggi la dialisi comporta sedute di tre o quattro ore per tre volte alla settimana».

«Siamo davvero contenti di questo traguardo importante per il paziente e per la famiglia - ha sottolineato il direttore sanitario dell'Asl Andrea Magnacavallo - segno che chi va in dialisi può avere una aspettativa di vita molto lunga. Significa anche che scienza e tecnologia hanno fatto grandi passi avanti. Questa unità operativa che ha gestito il paziente è una equipe consolidata e con grade esperienza, e rappresenta una grande eccellenza. A Piacenza in nefrologia siamo stati pionieri per molti aspetti, anche nella dialisi, già dai primi anni 70 quando abbiamo preso spunto da modelli statunitensi».

«Da Claudio abbiamo tanto da imparare. Per noi ormai è un amico, e stiamo praticamente invecchiando insieme dagli anni ottanta» ha aggiunto Simona Lascani, ricordando anche la collega caposala Maria Luisa Ferrari mancata da poco.