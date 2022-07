Diga del Brugneto, ok dalla Liguria: via libera a 700mila metri cubi d’acqua per il Piacentino

Settecentomila metri cubi di acqua in più per il territorio piacentino. Dalla Liguria arriva il via libera al rilascio aggiuntivo dalla diga del Brugneto: i metri cubi aggiuntivi si uniranno ai 2 milioni e mezzo già concessi ogni anno dal disciplinare di concessione in vigore, per un totale di 3 milioni 200mila metri cubi.

“Abbiamo avuto riscontro favorevole alla nostra richiesta, per questo desideriamo ringraziare il presidente Toti e l’assessore all’Ambiente e Tutela del territorio della Regione Liguria, Giampedrone, unitamente al sindaco di Genova, Bucci- dichiarano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo-. I metri cubi d’acqua in più serviranno a completare la stagione irrigua e a dare sollievo, a livello idropotabile, alla città di Piacenza. Un ringraziamento, quindi, per l’aiuto e la collaborazione nel far fronte alla crisi idrica, che quest’anno ha messo a dura prova il Paese e alcune Regioni in particolare, tra cui la nostra”.

Dopo la riunione di approfondimento convocata dalla Regione Emilia-Romagna il 25 di luglio, in cui è stata avanzata la richiesta di rilascio di volume aggiuntivo della diga del Brugneto, Irenha ipotizzato diversi scenari di precipitazioni attese a partire da agosto a dicembre. Si è valutato di conseguenza il possibile prelievo necessario dal lago del Brugneto e quello che sarà il volume atteso invasato per ogni fine mese tenendo conto di un rilascio supplementare. Per i calcoli effettuati in relazione alla situazione attuale, anche rilasciando un volume aggiuntivo di 700mila metri cubi in aggiunta al volume da disciplinare, non si ravvisano problemi all’approvvigionamento idrico della città di Genova fino alla fine dell’anno in corso.