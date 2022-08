Domenica 14 agosto il ritrovo in vetta al monte Crociglia

Domenica 14 agosto per il 66esimo anno si rinnova la festa al monte Crociglia-Torrio Val d’Aveto, sulla cui vetta a quota 1578 metri, la stele commemorativa con la statua dell’Arcangelo San Raffaele scolpita nel 1974 dallo scultore Paolo Perotti, in sostituzione della originale colpita da un fulmine, invita a fare memoria dei morti della montagna e dei caduti di tutte le guerre. Per Torrio e le valli: Aveto, Trebbia, Nure, Fontanabuona e Sturla l’Arcangelo San Raffaele è segno di unità fra Emilia-Romagna e Liguria. Inoltre è guida per i viandanti, saggio consigliere per gli sposi, cura e conforto per gli ammalati.

IL PROGRAMMA

Alle 10.45 ricevimento delle autorità civili, militari, religiose e associazioni.

Alle ore 11 S. Messa celebrata da don Stefano Garilli; al termine le note musicali del “Silenzio fuori ordinanza” per i Caduti. Causa il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 il successivo servizio di ristoro-bar sarà limitato a bevande e panini farciti.