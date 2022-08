Donna violentata, Foti: «Episodio che offende una città che si è dimostrata ospitale»

«E’ un episodio gravissimo che offende non solo la vittima ma una città che si è dimostrata ospitale nei confronti di chi, all’evidenza, non lo meritava. E’ una vicenda che non può essere sottaciuta, né tanto meno minimizzata. Pur non volendo in alcun modo strumentalizzare ai fini elettorali l’episodio, ritengo che lo stesso attesti come la politica dell’immigrazione ad oggi perseguita faccia acqua da tutte le parti» Così il parlamentare piacentino, e candidato alle prossime elezioni, Tommaso Foti (FdI) ha commentato l’episodio di violenza sessuale verificatosi all'alba in pieno centro.