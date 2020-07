Anche un drone in forza alla Polizia locale di Bobbio: «Così controlleremo il Trebbia dall'alto»

Valtrebbia più sicura, sotto vari aspetti, a partire da oggi. Soprattutto a Bobbio. Mentre da un lato, infatti, la spiaggia della Berlina è stata dotata di un nuovo defibrillatore, gli agenti della Polizia Locale hanno invece ricevuto in dotazione un drone per espletare meglio alcune delle loro importanti funzioni di controllo.

Il velivolo a pilotaggio remoto è stato donato da un'azienda piacentina, che preferisce rimanere nell'anonimato: «Lo utilizzeremo in supporto alle nostre attività di controllo e prevenzione in Trebbia - afferma Manuel Martini, della Polizia Locale di Bobbio - nello specifico con un monitoraggio aereo delle zone a più alta densità di bagnanti, ma anche in caso di necessità come la ricerca di persone scomparse». Proprio per questo a breve il Comune di Bobbio terrà un corso di pilotaggio professionale per il drone riservato alle forze dell'ordine e ai soccorritori.

Il defibrillatore è stato invece installato nel chiosco Bar alla Berlina, sulla spighetta, grazie all'iniziativa promossa dalla titolare Sara Balletti. Un prezioso strumento salvavita, supportato dalla Croce rossa di Bobbio, Marsaglia e Ottone, che servirà a intervenire tempestivamente in caso di necessità per arresto cardiaco improvviso.