Fiorenzuola, 96mila euro per la manutenzione di tre vie

Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria delle strade urbane, da parte dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda. Nei giorni scorsi la Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo di manutenzione che interesserà nei prossimi mesi tre vie della Città: via Verani (nel pieno centro urbano di Fiorenzuola d’Arda), oltre alle vie Molise (alla periferia ovest) e Spinazzi (periferia est). Il relativo progetto è stato redatto dal Settore dei Lavori Pubblici del Comune fiorenzuolano – diretto dall’Ingegnere Luigi Galantin - e prevede, per le tre vie interessate dalle operazioni, la fresatura dell’asfalto esistente; la posa di uno strato di conglomerato bituminoso, e l’allestimento della segnaletica orizzontale. Il costo totale dell’intervento è di poco più di 96 mila euro, importo interamente finanziato da risorse comunali: l’avvio delle operazioni è previsto nella primavera del 2023, in coincidenza del naturale rialzo delle temperature dopo la stagione invernale. “Consideriamo necessario proseguire nell’obiettivo di garantire una costante e puntuale manutenzione straordinaria delle strade urbane sul territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda, valutando di volta in volta le priorità su cui intervenire”, ha spiegato il Sindaco Romeo Gandolfi. “Assicurare la corretta realizzazione degli interventi sul patrimonio comunale significa aumentarne la fruibilità in sicurezza da parte dei cittadini”.