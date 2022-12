Gaep, dal positivo bilancio sociale 2022 buoni auspici per l’anno che verrà

Il Gruppo alpinisti escursionisti piacentini (GAEP) si avvia a concludere l’anno sociale 2022 che ha visto la ripresa delle attività dopo la sosta forzata dovuta ai tanti mesi della pandemia. Sono state dieci le escursioni organizzate che hanno visto come mete la Valle d’Aosta, la Toscana, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige e l’Emilia-Romagna con il suo Appennino. Grande soddisfazione in particolare rivedere cinquecento escursionisti percorrere lo storico tracciato della Lunga Marcia in Alta Val Nure “Dante Cremonesi” giunta alla sua cinquantesima edizione.

Dalla primavera in avanti, quando le restrizioni anti-covid si sono piano piano allentate, il Rifugio GAEP “Vincenzo Stoto” ha visto la presenza di famiglie, gruppi di amici, giovani delle parrocchie e centri sociali, scout o semplici amanti della montagna. Il CAI di Piacenza ha organizzato qui il raduno interregionale dell’alpinismo giovanile con la presenza di ottanta persone tra ragazzi ed accompagnatori ospitati in tenda e nelle camerate. Nello scorso fine settimana, festeggiando anche l’arrivo della prima neve, si è riunito per il tradizionale Winter Wolf Weekend il gruppo di trailer guidato dai consiglieri GAEP Andrea Bassi e Emilio Mangia.

Come da tradizione, a chiusura delle attività dell’anno sociale, in Rifugio si è tenuta la Festa degli Escursionisti con itinerari liberi nella mattinata, la celebrazione della Santa Messa da parte di Don Stefano Garilli seguita dal pranzo offerto dal GAEP ai novanta partecipanti, allietati anche dal gruppo musicale “The Voicing” con quattro strumentisti e due cantanti.

Intanto sul nostro Appennino è arrivata la prima neve che invoglia a camminare anche durante l’inverno alla scoperta di magici paesaggi; per questo motivo mercoledì 14 dicembre alle 21 presso la sede della Casa delle Associazioni in Via Musso, 5, ci sarà un incontro sul tema l’”Escursionismo invernale in Appennino”.

Poi domenica 18 dicembre il GAEP, come tradizione, parteciperà alla fiaccolata dell'amicizia organizzata da AVIS Bettola, con partenza alle 17.30 dalla Piazza C. Colombo dove alla fine si rientrerà per il buffet degli auguri.

Un anno finisce, ma alle porte c’è già il nuovo che si avvicina, i soci si ritroveranno in assemblea, come tradizione nell’ultimo sabato di gennaio per il rendiconto morale ed economico delle attività svolte e la presentazione del programma di escursioni e serate programmate per il 2023 dai soci più attivi.