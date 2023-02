Gilda: «No alla regionalizzazione della Scuola: avviata raccolta firme»

«In difesa del carattere unitario e nazionale del sistema pubblico di istruzione, la Gilda degli Insegnanti insieme ad altri soggetti sindacali e associativi hanno avviato una raccolta di firme on line. Siamo contrari per quanto riguarda la scuola al disegno di “autonomia differenziata”, inizialmente avanzato dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e rilanciato dalla attuale maggioranza di governo». Si legge in una nota del sindacato.

«Tale progetto, - spiega - invece di consolidare il carattere unitario e nazionale del sistema pubblico di istruzione, rafforzando la capacità di risposta dello Stato di cui si è avvertita l’estrema necessità durante la recente pandemia, ripropone un’ulteriore frammentazione degli interventi indebolendo l’unità del Paese, col rischio di aumentare le disuguaglianze senza garantire la tutela dei diritti per tutti i cittadini e ampliando i divari territoriali. I cittadini possono partecipare alla sottoscrizione attraverso il link https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC».

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, così commenta: «Facciamo appello a tutte agli esponenti delle forze politiche che si richiamano allo spirito e ai valori dell’unità nazionale ad arginare questa deriva, che vorrebbe portare i docenti nelle mani dei politici regionali».