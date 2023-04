Giornata dell'Autismo, anche a Piacenza le facciate si tingono di blu: «Inclusione e comprensione»

Nella notte fra l’1 e il 2 aprile in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, alcune facciate si tingeranno di blu. Sono quella del palazzo XNL di via Santa Franca e il centro Abi di Unicoop sul Pubblico Passeggio.

Palazzo XNL

Anche XNL accende una luce sull’autismo. In occasione della Giornata Mondiale Autismo la facciata del Centro di arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano si tingerà di colore blu a partire dalla 19.30 di questa sera, fino all’alba di domenica 2 aprile.

È il 2 aprile, infatti, la data scelta dalle Nazioni Unite nel 2007 per mantenere viva l’attenzione su un disturbo sempre più frequente, che si manifesta in età precoce (tra i 18 e i 36 mesi), con difficoltà legate soprattutto all’interazione e comunicazione sociale.

La giornata mondiale dell’autismo intende porre sotto l’attenzione di tutti il rispetto dei diritti delle persone nello spettro autistico, promuovere la ricerca e la diagnosi e contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui, in molti casi, sono ancora oggi vittime le persone autistiche e le loro famiglie.

Perché sia stato scelto il colore “blu” a simbolo di questa giornata lo spiega il sito web di Autism Speaks, la più grande organizzazione di ricerca sull’autismo negli Stati Uniti, che ricorda come il blu da un lato sia associato alla razionalità e alla logica, aspetti importanti per comprendere questa condizione, e dall’altro trasmetta calma e serenità, due qualità importanti per le persone con ASD, che spesso lottano con problemi di ansia e di ipersensibilità sensoriale.

Unicoop

In occasione di questa giornata, diverse piazze e monumenti nel mondo si tingono di blu. Anche Unicoop ha voluto esserci: nelle serate di sabato e domenica il Centro ABI sul Pubblico Passeggio si vestirà di luce blu: «Aiutiamo la consapevolezza sull'autismo e promuoviamo l'inclusione e la comprensione»