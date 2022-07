I numeri del Covid in tutto il mondo

Al 7 luglio 2022 il bilancio complessivo mondiale di infezione da virus SARS-CoV-2 diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID, ha raggiunto quota 550.218.992 (*). Sono inclusi 6,3 milioni di morti direttamente attribuibili al Covid-19. In altre parole: le patologie preesistenti erano compatibili con la sopravvivenza, ma è arrivato il virus e il paziente è deceduto.

I dati sono attinti da recenti report della Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L’ente raggruppa i 194 Paesi aderenti in sei aree regionali per le quali il numero degli abitanti è frutto di stime Web non essendo disponibili dati ufficiali.

L’indice di diffusione globale della pandemia è calcolato al 9,4% della popolazione con quote più elevate in Europa 27% e nelle Americhe 18%; valori inferiori al 5% nelle restanti Regioni OMS.

I parametri scontano una rilevante quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati a fenomeni di sottodiagnosi o “autodiagnosi”. Per questo il dato ufficiale dei casi accertati è sicuramente sottovalutato.

(*) CASI TOTALI: Il dato è la somma: n° casi positivi ospedalizzati e domiciliari, + n° guariti + n° decessi. Corrisponde alle persone per le quali è stato accertato il contagio e le reinfezioni. Al momento non è possibile scorporare tale valore. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021-28 giugno 2022 sono state registrate in Italia oltre 587 mila reinfezioni, pari al 4% del totale dei casi.

PAESI COVID-FREE

Secondo fonti OMS tra i 208 Stati del mondo ce ne sono otto in cui, almeno fino al maggio 2022, non sono stati accertati contagi. Questi i paesi covid-free: Turkmenistan (6 milioni di persone), 4 stati insulari nel Pacifico: Micronesia e Kiribati 120 e 100mila abitanti; Nauru e Niue popolati da decine di migliaia di persone. La lista prosegue con le Isole Pitcairn e l'Isola di Sant'Elena, entrambi Territori britannici d'Oltreoceano. A seguire il territorio neozelandese di Tokelau, l'arcipelago di Tuvalu.

Fino ai primi mesi di quest’anno secondo le dichiarazioni ufficiali la Corea del Nord era misteriosamente rimasta indenne dalla pandemia. Solo a maggio, il regime di Pyongyang ha ammesso la presenza del Covid-19 nel Paese, con un numero indefinito di persone a cui è stata diagnosticata la variante Omicron.

I PAESI PIÙ CONTAGIATI

Il rapporto più elevato n° contagi/popolazione registra ai primi posti l’Islanda con il 58%, poi Andorra 57% e con percentuali superiori al 50%: Danimarca, San Marino, Portogallo, Israele e Austria.

Lo stesso rapporto riferito alle sole nazioni con oltre 55 milioni di abitanti, vede al primo posto la Francia con il 48,1%; seguono Germania 33,9%, Regno Unito 33,85 e Italia 31,7%.

Panoramica Italia

L’indice dei contagi diagnosticati (sintomatici e asintomatici) sull’intero territorio italiano è al 32% con la forbice: 43% provincia autonoma Bolzano e 23% Sardegna.

Come già detto i dati scontano una rilevante quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza.

Al 7 luglio 2022:

- 17.789.613 guariti

- 1.189.802 isolamento

- 8.895 ricoveri

- 168.864 decessi

CASI TOTALI 19.157.174

TRAIETTORIA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Al giorno 7-7-2022 Reggio E. 343 Piacenza 288 Modena 352 Parma 299 Ravenna 387 Ferrara 328 Forlì - Cesena 420 Bologna 377 Rimini 447

I casi complessivamente accertati da inizio pandemia nel territorio Emilia-Romagna alla data del 7 luglio erano oltre 1 milione e 617 mila con una incidenza di 363 casi per mille abitanti e con una distribuzione territoriale compresa tra i 288 della area provincia di Piacenza e i 447 di Rimini.

LA DINAMICA DELLA NOSTRA PROVINCIA

- 82.157 casi complessivi – al 7 luglio

- 51 ricoveri ospedalieri – al 3 luglio

- 2054 persone in isolamento – al 3 luglio

- 5 paesi senza nuove infezioni accertate negli ultimi giorni: Pianello, Corte Brugnatella, Zerba, Cerignale, Bettola. – al 3 luglio