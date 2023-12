«Il libro di Vannacci un colpo al muro del pensiero unico imposto da élites minoritarie»

In vista della serata al teatro President di mercoledì 20 dicembre, alle ore 21, con la presenza del generale Roberto Vannacci, pubblichiamo l'intervento di chi lo ha invitato nella nostra città a presentare il libro, ovvero Livio Podrecca, presidente dell'Ugci.

«Il mondo al contrario. Ma al contrario di che? Che cosa significa "contrario"? La risposta, prima che nel libro, sta forse in copertina in un espediente grafico, perché "al contrario" è scritto, appunto, a rovescio, sia nell’orientamento della scrittura sia perché i caratteri sono stampati in modo speculare, contrario a quello che definiamo "normale". La "normalità", altro concetto caro a Vannacci, è oggetto di un prezioso scritto del sociologo e filosofo Sergio Belardinelli, "La normalità e l’eccezione", ed. Rubbettino. E se per definire la normalità si può ricorrere, come fa Vannacci e come ricorda Belardinelli, alla statistica, la radice del termine, che ha a che fare anche con la "conoscenza", è fondamentalmente giuridica. Nella "norma". Cioè nella regola, che rimanda ad un ordine che non può darsi che per un fine. Si può quindi ritenere normale ciò che corrisponde ad una norma, in funzione di un ordine ed in vista del fine a cui questo tende. L’autore si riferisce quindi ad un mondo che ritiene essere al contrario perché si muove in opposizione a ciò che appare, in questo senso, normale. Ma quale è la norma che rende la realtà "normale"? Succede qui che grattando, per così dire, Vannacci, spunta il diritto naturale. E con esso, tra le altre, le parole del filosofo e teologo tedesco Robert Spaemann, secondo il quale, come ci racconta Sergio Belardinelli, “la natura rappresenta quella normalità di base che, a differenza della normalità dipendente dalla cultura, è sottratta non solo di fatto ma anche di diritto alla problematizzazione discorsiva”. Che vuol dire che l’ordine naturale delle cose è un limite che la cultura non può superare. Tra le righe de "Il Mondo al contrario" si scorge il richiamo, la necessità e finanche la nostalgia di quella normalità che non può che aversi nell’ordine naturale delle cose. Cioè nel diritto naturale, che è la Sapienza di Dio applicata alle relazioni umane. Su di esso si fonda la stessa Costituzione repubblicana. “La legge naturale è – inoltre – immutabile e permane inalterata attraverso la storia. Le norme che ne sono l'espressione restano sostanzialmente valide. È un fondamento necessario all'ordinamento delle regole morali e alla legge civile” (Catechismo della Chiesa Cattolica, §.1979). Con l’ordine naturale delle cose si intreccia e si fonde l’anelito alla giustizia delle relazioni umane che vive nel profondo di ogni cuore. Ecco perché siamo interessati al "Mondo al contrario" di Roberto Vannacci. E con noi, a sorpresa, tanta gente comune. Il libro, pieno di suggestioni e di richiami, potrà certamente essere criticato o affinato sotto il profilo filosofico, sociologico, stilistico-letterario. Ma il colpo al muro del pensiero unico, imposto da élites minoritarie, è dato. Ne parleremo al Teatro President mercoledì 20 dicembre, alle ore 21,00. Presente l’autore. Sul diritto naturale, oltre al sito internet della UGCI Piacenza (www.giuristicattolicipiacentini.it), si segnala il canale YouTube @ugci_piacenza. UGCI Piacenza».

Livio Podrecca, presidente dell'Unione Giuristi cattolici di Piacenza