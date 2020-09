Il Municipio di Gossolengo si colora di verde per sensibilizzare sulle malattie mitocondriali

Sono 7 i monumenti che in Italia brilleranno di verde la notte di sabato 13 settembre al motto di #lightupformito in occasione dell'inizio della #settimanamondialedellemalattiemitocondriali: il Colosseo a Roma, la Fontana di Piazza De Ferrari a Genova, Castel Sismondo a Rimini, il Museo Bailo a Treviso, Piazza San Giovanni a Gubbio, la Casa Comunale di Castiglione Messer Raimondo a Teramo e il Municipio di Gossolengo.

Verde colore simbolo delle malattie mitocondriali, in una iniziaitva per accendere l’attenzione su queste patologie. La campagna, promossa da Imp – International Mito Patients, la federazione che riunisce 15 associazioni di pazienti mitocondriali nel mondo, dà il via alla Settimana Mondiale delle Malattie Mitocondriali 2020, in programma dal 13 al 19 settembre.

Light Up For Mito negli anni ha visto l’adesione di centinaia di monumenti e siti di interesse nel mondo. Quest’anno si svolgerà in scala ridotta, a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sarà comunque un’occasione per dare voce e visibilità a tutti coloro che sono affetti da una malattia mitocondriale.



Per conoscere i monumenti che saranno illuminati nel mondo: https://mitochondrialdiseaseweek.org/map/.



Per maggiori informazioni sulla Settimana Mondiale delle Malattie Mitocondriali: https://www.mitocon.it/settimana-mondiale-delle-malattie-mitocondriali-13-19-settembre-2020/.