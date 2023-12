«Un alto numero di incidenti avviene anche nei tratti già messi in sicurezza»

«Guardando gli incidenti stradali avvenuti nel corso del 2023 lungo la Statale 45, si può capire come siano successi in modo omogeneo lungo tutto il tracciato, sia in quello oggetto di messa in sicurezza, sia in quelli a monte e a valle che sono già stati messi in sicurezza. Il 10% di questi incidenti avviene proprio nelle rotonde». Daniele Fanzini, docente e uno degli attivisti del Comitato Residenti Utenti della Statale 45, da mesi si batte contro il progetto di ammodernamento del tracciato.

Mettendo in rassegna le tante (purtroppo) notizie di cronaca de “IlPiacenza.it” degli ultimi mesi che riguardano la Statale, ha creato una mappa e una tabella di tutti gli incidenti avvenuti dal primo chilometro di Piacenza al confine con il genovese. «Il progetto di ammodernamento degli 11 chilometri introdurrà regole di percorrenza diverse da quelle dei tratti già ammodernati e questo non è certo un bene per la sicurezza», è il commento di Fanzini.

«Gli undici chilometri del tratto sottoposto all’intervento di ammodernamento vengono spesso presentati come una voragine per la sicurezza - è il suo commento - ma senza citare dati e relative fonti. Avvalendomi dell’archivio online de “IlPiacenza.it”, ho quindi ricostruito l’elenco degli incidenti avvenuti nel 2023 lungo il tratto della statale da Piacenza a Ottone. Nulla che abbia valore statistico assoluto, ma come si può vedere dalla mappa e ancor meglio dalla tabella descrittiva, gli incidenti del 2023 interessano in egual misura sia il tratto in ammodernamento, sia i tratti già ammodernati. La cosa curiosa è che il 10% degli incidenti sono capitati in prossimità delle rotonde, ossia delle infrastrutture viarie pensate per contrastarli».

«La cosa preoccupante è che il progetto di ammodernamento introdurrà criteri diversi di percorrenza per i diversi tratti della statale. Negli undici chilometri del tratto in ammodernamento, per esempio, non sarà possibile l’immissione in svolta a sinistra, cosa che invece è permessa nei tratti già messi in sicurezza. Negli undici chilometri saranno inoltre presenti ben sette rotonde, in pratica una ogni chilometro e mezzo, cosa non prevista nei tratti di strada già ammodernati da Piacenza a Bobbio. Oltre le conseguenze ambientali di tale scelta, peraltro non obbligata dalla legge, questi continui cambiamenti, come è ben evidenziato in letteratura, aumentano notevolmente il rischio di incidenti, soprattutto per chi, non essendo del posto, non conosce la strada».

«Sono fermamente convinto - precisa Fanzini - che i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale siano più che mai necessari, ma riconsiderando scelte progettuali che in poco più di cinque anni hanno visto quintuplicare i costi dell’opera. E siamo solo al progetto preliminare».

Fanzini ne ha anche per chi sostiene che il cantiere lungo la Statale sia un male necessario da sopportare per avere la sicurezza della strada. «Come si può affrontare con serenità - chiede - un cantiere che nella migliore delle ipotesi durerà cinque anni, con blocchi stradali che impatteranno pesantemente le numerose attività commerciali e produttive, nonché la vita dei cittadini? Come abitante della valle sento il bisogno di sapere cosa succederà all’indomani dell’apertura dei cantieri e non sentirmi dire che devo portare pazienza. È forse chiedere troppo? È possibile liquidare il futuro di chi ha deciso di vivere e investire nella valle con un “porta pazienza”? Sarebbe più opportuno fornire spiegazioni e magari pianificare misure di contrasto dei problemi che inevitabilmente ci saranno».

L'ELENCO DEGLI INCIDENTI STRADALI PIU' GRAVI AVVENUTI NEL 2023 LUNGO LA STATALE 45

20 febbraio - Casino Agnelli

27 febbraio - Niviano

5 marzo - Rivergaro, bivio con Ancarano

11 marzo - Bobbio

12 marzo - Rivergaro, incrocio con Ancarano

23 aprile - Marsaglia

6 maggio - Diara di Rivergaro

14 maggio - Quarto di Gossolengo

27 maggio - Rovaiola di Corte Brugnatella

27 maggio - San Salvatore di Bobbio

4 giugno - Perino

17 giugno - Corte Brugnatella

17 giugno - Ponte Lenzino nel tratto di Ottone

19 giugno - Dolgo di Travo

23 giugno - Prima della galleria di Barberino (Bobbio)

26 giugno - La Verza (Piacenza)

3 luglio - Marsaglia

4 luglio - Cisiano di Rivergaro

5 luglio - Cisiano di Rivergaro

7 luglio - Le Piane (Rivergaro)

19 luglio - rotonda Case Trebbia (Coli)

24 luglio - Bellaria di Rivergaro

26 luglio - Quarto di Gossolengo

27 luglio - Coli

1 agosto - Niviano di Rivergaro

5 agosto - Fabiano di Rivergaro

6 agosto - Bobbio

10 agosto - Ponte Vangaro

14 agosto - Marsaglia

2 settembre - Cernusca di Travo

3 settembre - Marsaglia

9 settembre - Marsaglia

24 ottobre - Ponte Vangaro

18 novembre - Losso di Ottone

2 dicembre - Pittolo, appena prima la rotonda provenendo da Quarto

26 dicembre - Cassolo di Bobbio