Logistica a Gossolengo, la Provincia: «Incremento del traffico non compatibile con attuale assetto»

«Incremento del traffico non compatibile con l’assetto attuale», la Provincia dice no alla logistica a Gossolengo, ipotesi che lo scorso anno aveva scatenato dibattito e portato alla nascita del Comitato Regina, in opposizione al progetto.

Ad esprimere il parere motivato ora è la Provincia di Piacenza, che valuta le funzioni logistiche previste per gli ambiti specificati «non conformi al PSC (Piano strutturale comunale) e compatibili con il PTCP (Piano territoriale coordinamento provinciale), come rilevato nelle riserve e nelle osservazioni (riportate in parte sotto). «Inoltre – prosegue - gli esiti delle valutazioni riferiti ai fattori di criticità, dello stato di fatto e del sistema viario, non risultano sostenibili in riferimento ai limiti e alle condizioni individuate nella ValSAT (Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) - del PSC e di cui alle disposizioni del Piano Provinciale.

Nelle riserve e osservazioni, l’Ente scrive: «L’analisi del documento denominato “Studio di Traffico - Verifica di sostenibilità trasportistica dell’intervento”, ha messo in evidenza alcune criticità rispetto alla completezza degli approfondimenti effettuati nonché riguardo ai contenuti di questi ultimi. Si osserva, preliminarmente, che le valutazioni in merito alla quantificazione del traffico indotto, nelle diverse ipotesi delle tipologie di attività insediabili, sono basate esclusivamente su “indicazioni fornite dalla committenza …… precedenti valutazioni di carattere trasportistico” e non su dati oggettivi a partire dalla consistenza delle nuove attività e dei volumi di traffico che si generano oppure utilizzando dati osservati in seguito all’insediamento di nuove attività in contesti simili a quello oggetto dello studio».

«Per la ricostruzione dello stato di fatto – prosegue il documento - considerata la distribuzione dei flussi indotti ipotizzata (in particolare per il traffico pesante), non si ritiene possibile trascurare lo studio del traffico lungo il tratto urbano della Strada di Gossolengo immediatamente a monte e a valle delle intersezioni con i rami di ingresso alla Tangenziale di Piacenza (S.P. n. 1). Analogamente, le microsimulazioni avrebbero dovuto riguardare anche le rotatorie poste lungo la strada Agazzana che consentono l’accesso e l’uscita dalla Tangenziale di Piacenza».

«Queste ultime (COMUNE DI GOSSOLENGO – POC con valore ed effetti di PUA AMBITI ANS-P-01 E ANS-P-02, adottato con atto C.C. n. 39 DEL 29.09.2021 3) infatti, unitamente alla presenza dell’impianto semaforico all’intersezione tra Via Veneto e le vie Rosso e Don Minzoni (nei pressi dell’accesso nord alla Tangenziale) determinano, in particolare durante l’orario di punta della mattina, un livello di congestione dell’asse stradale piuttosto pronunciato con “code” che si sviluppano ben oltre il tratto urbano della strada Agazzana».

«Anche per l’intersezione tra la S.P. n. 28 e la via Mattei sarebbe stato necessario lo sviluppo dello studio di microsimulazione dei flussi insistenti negli orari di punta scolastici, con particolare riferimento ai tempi di funzionamento dell’impianto semaforico. Si rileva, inoltre, che l’ipotizzato incremento del traffico pesante, pur essendo limitato nei valori assoluti risulta particolarmente marcato in senso relativo ai flussi esistenti, ciò non può che incidere negativamente rispetto alle velocità medie di percorrenza delle arterie e, conseguentemente, al livello di servizio delle medesime. Al riguardo, si richiamano i pareri espressi da Arpae e Ausl che evidenziano le criticità generate dalla potenziale attuazione degli interventi, relative al traffico indotto, alle emissioni e al rumore».

«Si ritiene pertanto che: l’incremento dei flussi di traffico conseguente alla trasformazione urbanistica, seppure ipotizzato in direzione opposta al traffico prevalente nelle fasce orarie mattutine e serali, non sia compatibile con l’attuale assetto delle intersezioni a rotatoria sopra indicate e comporterebbe il marcato decadimento del livello di servizio dei nodi indicati nonché del tratto di Strada Agazzana (sia urbano che extraurbano) posto in prossimità ai medesimi; qualunque incremento di traffico lungo la Strada Comunale della Regina, è del tutto incompatibile con le caratteristiche geometriche dell’arteria in esame (tranne per un breve tratto, la sezione stradale non consente neppure il tracciamento delle corsie di marcia)».