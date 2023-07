Gradimento sindaci, a un anno dalle elezioni Tarasconi sale al 55,5%. Bonaccini primo tra i governatori

«Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale sindaco?». Questa la domanda alla base dell’indice di gradimento 2023 dei primi cittadini dei comuni italiani, secondo la nuova edizione del Governance Pool pubblicata da Il Sole 24 Ore e realizzato da Noto Sondaggi.

Il campione è composto da 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune, disaggregati per sesso, età ed area di residenza, mentre il periodo di effettuazione delle interviste è dal 15 maggio al 30 giugno 2023.

Il ranking dedicato ai sindaci fa emergere, in generale, gradimenti elevati, come sottolinea l’analisi del quotidiano. «Nel confronto con gli altri livelli di governo, la competizione fra i primi cittadini si gioca infatti su un livello medio di apprezzamento decisamente più alto. Salvo eccezioni, in pratica, i sindaci sono tendenzialmente promossi a voti più meno pieni dai propri concittadini», tanto che per scendere sotto il 50% bisogna arrivare alla 74°esima posizione.

Ad aprire la graduatoria nazionale, con il 65% di indice di gradimento (+7,3 punti, secondo il risultato ottenuto nella precedente edizione) è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, riconfermato nel 2021. Nella top five anche Michele Guerra (quarto posto, 63%, in calo però di 3,2 punti) eletto a Parma nel 2022 con il centrosinistra, nella stessa tornata che ha coinvolto Piacenza. La classifica vede Katia Tarasconi - dal 2022 alla guida di Piacenza con il centrosinistra - in 29esima posizione e con un consenso di 2 punti più alto rispetto all’inizio del mandato: dal 53,5% all’attuale 55,5%.

Una conferma che tocca anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che guadagna il primo posto del podio nel test di popolarità tra i governatori (su 17 a elezione diretta), con il 69% dei consensi, staccato di soli 0,5 punti da Luca Zaia, presidente della regione Veneto.

Terzo lo scorso anno e secondo nel 2021, Bonaccini conta 17,6 punti in più rispetto all’inizio del mandato.