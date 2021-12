L'Appennino resistente e i suoi protagonisti, continua il racconto dalla parte della montagna

Montagna viva, ma anche «viva la montagna». Il quotidiano “IlPiacenza.it” prosegue nel suo racconto dell’Appennino piacentino. Prestando ancora più ascolto, orecchio a terra, a chi vive nelle vallate piacentine. Cercheremo, con tutti i nostri limiti e le nostre forze, di provare a percorrere un po’ di chilometri su e giù, per tenere accesi i riflettori sui protagonisti della montagna: gli abitanti. Quelli che ancora scelgono di rimanere e non cedono per andare incontro alle legittimo desiderio di comodità della città e della pianura, e tengono vive le piccole comunità in cui sono nati e cresciuti. Storie di vita, di mestieri (sappiamo tutti quanto è più complesso fare l’imprenditore, il commerciante, l’artigiano qui), riflessioni di chi vive la montagna.

Un’iniziativa semplice, che vuole raccontare problemi e disagi della montagna piacentina. Ma anche la vitalità di chi è rimasto e non vuole arrendersi. E, perché no, si vuole provare a offrire anche qualche soluzione. Sarebbe bello, dando voce ai protagonisti della montagna, invogliare qualcuno a frequentare più spesso il nostro Appennino, da turista estivo o da visitatore nel weekend. Azzardiamo: per invertire il trend demografico, sarebbe vitale che qualcuno tornasse indietro, a risiedere in montagna.

LO SPOPOLAMENTO: UNA PIAGA SOCIALE

La montagna piacentina non può estinguersi. Se guardiamo ai numeri, la situazione è impietosa e non promette nulla di buono per il futuro. Nei comuni del Piacentino vivono sempre meno persone, l’età media è alta e le scuole sono vuote. Un trend negativo, ovviamente, non solo nostro. Tutto l’Appennino tosco-emiliano soffre, come anche le aree interne del Meridione, a causa dello spopolamento. Dai tempi del boom economico degli anni ’50 e ’60, la provincia italiana – lontana dai grandi centri urbani e agricola – si è trasferita in massa verso le città e le cinture urbane. Si è trasferita per migliorare le proprie condizioni di vita, per trovare un lavoro che non fosse quello dei campi, e per avvicinarsi a servizi presenti ed efficienti.

In Molise ad esempio, nella provincia di Isernia, hanno provato a profetizzare l’ora “X”. Un gruppo di ricercatori del team “Rionero 2020” ha provato a calcolare l’anno esatto in cui diversi comuni di quell’area geografica non avranno più alcun residente. L’Italia si urbanizza e centralizza, e la montagna – tranne quella che riesce veramente a sostenersi grazie a un forte turismo – è la prima a svuotarsi di famiglie e abitanti. Purtroppo il tema della montagna è sparito da anni dall’agenda di ogni Governo. Riemerge fuori a ogni alluvione o evento franoso che provoca vittime e ingenti danni. Eppure la dorsale Appenninica che attraversa il Paese coinvolge 2.157 comuni (il 27%), 94mila chilometri quadrati (il 31%) distribuiti su quattordici (delle venti) regioni, per dieci milioni di abitanti. Con un milione di imprese che producono il 14% del Pil italiano. Se, progressivamente, tutti abbandonassero il territorio, le conseguenze sociali e ambientali sarebbero devastanti anche per le pianure e città più vicine.

Inoltre, tra queste righe, si può leggere anche una presa di posizione forte, che a molti può apparire ingenua, ma poco importa: vivere in montagna significa fare parte di una realtà piena di calore umano, vivere una ricca vita di comunità, di paese, di gruppo. Tutte cose che non possiamo permetterci di perdere.

TUTTE LE STORIE E LE INTERVISTE

36 - Da ventuno anni arriva da Modena per fare la guardia medica a Ferriere: la storia del dottor Mehdi Sabri

35 - Cattaragna, il paese della Valdaveto di dieci residenti con un circolo e una bottega d'alimentari aperti

34 - Giuseppe "Pino" Fumi: partigiano, poi maestro elementare in montagna e in città e anche ristoratore a Rocca

33 - Claudio Ferrari porta avanti la tradizione dei tortai pertusini in Liguria

32 - A Bobbio un nuovo laboratorio d'artigianato tessile aperto dalla 26enne Elisa Monfasani

31 - Villeggiante da 70 anni (senza pause) a Ferriere, la 101enne Carla: "Qui l'aria buona e le amicizie giuste"

30 - Roberto Montanari, sindacalista ai mille metri d'altitudine di Caserarso: "Qui mi sento al sicuro"

29 - Patricia, emigrata di ritorno che apre una gastronomia italo-francese con il compagno Philippe a Farini

28 - Un comitato parte da una bottega di Cerignale per tutelare l'Alta Valtrebbia nella vicenda di ponte Lenzino

27 - L'allenatore di basket Fabrizio Busa: "Voglio diventare montanaro, a Tollara prendo un podere"

26 - Marco Labirio e la sua "Gamma Spa", 200 posti di lavoro a Bobbio e un asilo nido: "Non voglio delocalizzare"

25 - Don Ezio Molinari, parroco a Metteglia e Ciregna: "La montagna non può permettersi divisioni se vuole contare"

24 - Filippo e Attilio: "Stare lontano da Pradovera provoca sofferenza, ma è una scelta obbligata"

23 - Il regista romano Pierpaolo Verdecchi, conquistato da Zerba: "La comodità ci toglie possibilità"

22 - Silvia Bonizzi, orafa a Ferriere che porta avanti la tradizione dei centenaresi

21 - Federico Tamborra, da San Rocco al Porto a Farini per fare il barbiere

20 - Elisa Pisotti e il suo sogno: aprire un caseificio con la sorella a Barchi di Ottone

19 - Zerba, l'osteria "La Sc'ianza" e la famiglia Borre': l'isola felice della Val Boreca

18 - Chiara Macellari, a 19 anni ha aperto un bar a Rovaiola: "Dopo il crollo qui non passa più nessuno"

17 - Simone Bruseghini, pastore di 25 anni tra Coli e Farini

16 - Il bettolese Massimo Calamari, calzolaio come il padre e il nonno

15 - Marco e Elisa, da Milano e Genova scelgono di gestire un bar a Rompeggio di Ferriere

14 - Alberto Gremmi, lo youtuber piacentino che ha raccolto 3mila video di canti

13 – Bramaiano di Bettola, rifugio della giornalista Maria Vittoria Gazzola

12 - Sveglia prima delle 5 per andare a scuola: la "levataccia" delle studentesse di Selva

11 - La Valtolla, la valle del silenzio, vista dal "narratore" Sergio Efosi

10 - Maddalena Scagnelli e Franco Guglielmetti, la musica che tiene viva la montagna

9 - Davide Galli, il presidente delle guide ambientali d'Italia: "L'Appennino è bellezza e sacrificio"

8 - Pier Luigi Bersani: "Misure choc per la montagna, dieci anni senza fisco per chi investe"

7 - Le vecchie osterie di montagna tenute aperte dalle donne

6 - Marco Boletti, dalla Brianza a "I Frè": muratore con la passione per lo zafferano

5 - Alberto Kalle, la sua fisarmonica e la sua terra: Groppallo

4 - Il sindaco Castelli: "L'agricoltura viene prima del turismo, in montagna troppa superficie abbandonata"

3 - Domenico Sordi, emigrato di ritorno nella sua "Vaio" di Centenaro: "Pensionati, tornate come me"

2 - Da Londra a Ferriere: "Vivere in Alta Valnure era il mio sogno"

1 - Gianni Rocca, il basulon della montagna piacentina