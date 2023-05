La piena del Po passa per Piacenza ma senza allarmi

Sta transitando lungo tutto l’alveo Piacentino, sotto ad un caldissimo sole, l’attesa piena del Grande Fiume. Come da previsioni il letto del Po è cresciuto tra domenica e la mattinata di oggi di oltre 3 metri e mezzo, ed all’idrometro ufficiale del Masero di Calendasco abbiamo potuto verificare questa misura. Nel tardo pomeriggio, il picco oramai in assestamento, porterà ancora un innalzamento di circa 60 centimetri d’acque, per cui il dato finale si fermerà sopra di poco ai 4 metri. Secondo i protocolli Aipo siamo in “attenzione”, mentre il “pre-allarme” scatta ai 4 metri e mezzo e con un metro in più il vero e proprio “allarme”.

In effetti il Po rimane attenzionato, ma i dati ufficiali da Ponte della Becca a monte verso il pavese ormai danno questi dati non preoccupanti. Il fiume è solcato dai classici “schiumoni” che ne ricoprono per buona parte il letto, che sta scorrendo tutto sommato non troppo rapidamente ed anche questo è un ottimo segnale. Trasportati dall’ondata galleggiano detriti e lunghi tronchi d’albero con qualche immancabile “plastica” galleggiante.

A Piacenza e lungo tutta l’asta piacentina, tanti i curiosi che sono andati a buttare un occhio su questo atteso passaggio. Particolarmente soddisfatti gli agricoltori, che possono ora sperare in un periodo estivo irrigatorio nella norma, ma però soddisfatti anche i tanti “fiumaroli” che nei vari attracchi sul Po tengono longilinee battelline “alla piacentina”, motoscafi e natanti in genere.

Infatti la navigazione sarà in maggiore sicurezza, data la buona portata d’acque, senza il pericolo di insidiosi e fastidiosi insabbiamenti, che vanno a causare danni abbastanza rilevanti alle eliche dei motori.

Dopo un anno e mezzo di sofferenza del Grande Fiume, queste giornate di pioggia in Piemonte, hanno ridato ossigeno a tutto il suo corso e per l’imminente estate, sarà possibile solo il “classico” calo di portata, che non sarà allarmante.

Il Po sta scorrendo al fianco della nostra città e della nostra provincia gonfio di ottima acqua, e la soddisfazione di averlo potuto “riabbracciare” colmo è palpabile tra i fruitori delle sue sponde, e la secca storica è alle spalle.

Umberto Battini