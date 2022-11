"La scienza nel piatto", in cattedra il Maestro pasticcere Iginio Massari

Giovedì 24 novembre a partire dalle 11 all’auditorium G. Mazzocchi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza si terrà l’incontro aperto al pubblico “La scienza nel piatto”, che vedrà l’intervento del Maestro pasticcere Iginio Massari e della figlia Debora (imprenditrice e Alumna della Cattolica di Piacenza).

La lezione aperta, promossa dalla facoltà di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, è un evento dal tratto multidisciplinare, come spiega il professor Edoardo Fornari: «Un appuntamento che ci siamo immaginati per discutere dei temi di maggiori attualità che stanno caratterizzando il settore del food, rispetto a cui, per vocazione, la nostra facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali è particolarmente interessata».

«Proporremo alla platea che ci seguirà alcune riflessioni, grazie all’intervento del preside Maro Trevisan, sulle sfide che il mondo alimentare presenta alle aziende e alle realtà che lo circondano, in una prospettiva di futuro. E lo faremo con il punto di vista di un microbiologo, il professore Lorenzo Morelli, che ci racconterà le principali tendenze della ricerca scientifica, insieme alla psicologa dei consumi Guendalina Graffigna, che ci porterà il punto di vista del consumatore, le sue percezioni, le sue ansie, le sue aspettative. A chiudere l’incontro due ospiti di eccezione, il maestro pasticcere Iginio Massari e della figlia Debora Massari «che ci racconteranno il loro punto di vista rispetto al settore dell’alta pasticceria e su quelle che sono le sfide che le imprese di questo settore stanno affrontando in questo momento» conclude il professo Fornari.