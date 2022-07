Mamme e bambini, al via incontri informativi per diventare tagesmutter

Mercoledì 13 luglio e giovedì 8 settembre 2022, dalle 17 alle 19, la Cooperativa L’Arco e l’Associazione Nazionale DoMuS organizzano incontri informativi sul corso di formazione tagesmutter, in partenza a ottobre. L’appuntamento è presso Confcooperative Piacenza, Viale Sant’Ambrogio 19, Piacenza. Il lavoro della Tagesmutter - nato da un’esperienza ampiamente collaudata in Europa e diffusa in Italia a partire dall’esempio del Trentino - è una scelta diffusa ormai da anni anche a Piacenza e provincia: una professione per tutte quelle donne che desiderano conciliare la vita lavorativa e famigliare, oltre che un servizio per le famiglie con bimbi alla ricerca di risposte flessibili e personalizzate.

Una figura professionale sempre più conosciuta nel nostro territorio, un’operatrice qualificata che accoglie e accudisce nella propria casa fino a cinque bambini o ragazzi, compresi i propri figli, e che trova nel lavoro di rete con le altre colleghe Tagesmutter e nel coordinamento di un ente gestore i suoi principali punti di forza. Tra le particolarità più apprezzate del servizio Tagesmutter, quella di accogliere i bambini in una dimensione domestica, coinvolgendoli in attività ritagliate sulle loro specifiche esigenze, proposte in un ambiente sicuro, in cui trovano il calore di una casa e giochi e stimoli mirati, oltre che un gruppo di diverse età con cui confrontarsi. Non solo, il servizio è garantito dall’ente gestore, che si occupa dell’organizzazione, del supporto psicopedagogico e della ricezione delle richieste delle famiglie, oltre che della formazione continua delle Tagesmutter.

«A Piacenza la Cooperativa L'Arco – si legge in una nota - è uno degli enti gestori locali del servizio: attiva da anni nella formazione di nuove Tagesmutter, ha scelto di investire ulteriormente in questo servizio, ottenendo l’accreditamento all’Associazione Nazionale DoMuS, nata nel 2007 dalla volontà di sostenere e promuovere anche in Italia l’esperienza delle Tagesmutter. Con l’adesione di L’Arco alla rete nazionale DoMuS - che oggi si compone di nove enti gestori presenti in Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e Trentino - le cinque Tagesmutter L’Arco attive a Piacenza e provincia sono a tutti gli effetti figure professionali iscritte all’Albo Professionale Tagesmutter DoMuS, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico».

Per tutte le interessate a diventare Tagesmutter l’occasione è il nuovo corso organizzato da Cooperativa L'Arco e Associazione Nazionale DoMuS: un percorso di 250 ore, composto da lezioni di aula e tirocinio presso le Tagesmutter L’Arco già operative. Tra gli argomenti trattati, si spazierà dalla pedagogia della domesticità, all’organizzazione e gestione del servizio, alla psicologia dello sviluppo e dell’educazione, trattando anche temi come comunicazione, educazione alimentare, igiene e primo soccorso pediatrico, sicurezza negli ambienti domestici e svolgimento di attività laboratoriali. Per chi desidera avere maggiori informazioni sul corso, che si svolgerà da ottobre 2022 a marzo 2023 a Piacenza - sia in presenza sia online - e sarà rivolto a candidate del territorio di Piacenza e delle province vicine, L’Arco organizza due incontri informativi: mercoledì 13 luglio e giovedì 8 settembre 2022, dalle 17 alle 19, presso Confcooperative Piacenza, in Viale Sant’Ambrogio 19, a Piacenza. Per accedere al corso è necessario superare una prima fase di selezione, tramite colloquio. Al termine del corso, finalizzato all’inserimento lavorativo, sarà possibile partecipare alla selezione per diventare Tagesmutter L’Arco -Domus®. Per partecipare agli incontri informativi, va confermata la presenza inviando nome, cognome, indirizzo e data dell’incontro scelto a tagesmutter@arcopiacenza.it Per informazioni: tagesmutter@arcopiacenza.it, o tramite WhatsApp, inviando una richiesta di informazioni a Silvia 389.2870092 – Monica 389.2870093. Informazioni sul servizio: www.arcopiacenza.it - pagina Fb: TagesmutterLArcoPiacenza