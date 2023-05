Mangiare un po’ di tutto ma senza eccessi con un occhio agli sprechi e all’ambiente

L’uomo è onnivoro. Certo, in una dieta sana ed equilibrata sono da preferirsi gli alimenti di origine vegetale, ma senza escludere quelli animali, fonti essenziali di proteine, il tutto unito ad un adeguato stile di vita (no fumo, poco alcol, costante attività fisica etc), come ha stabilito da tempo la scienza medica.

In questo contesto l’agricoltura assume un ruolo fondamentale chiamata com’è a nutrire una popolazione mondiale in perenne aumento, ma con macroscopici squilibri sociali. Diventa per questo fondamentale un corretto rapporto con l’ambiente, ovvero perseguire l’obiettivo di una completa sostenibilità, sempre più supportata dalla tecnologia, una qualità e sicurezza che i marchi Dop ed Igt, nonché i prodotti del territorio, sono in grado di garantire.

Tematiche di rilevante importanza affrontate nel corso del convegno che si è svolto nella Sala Panini di Palabanca Eventi e organizzatocdall’associazione laureati in Scienze agrarie e forestali di Piacenza, dall’Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, con il patrocinio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la collaborazione della Banca di Piacenza, presente con il consigliere professore Felice Omati e con il dirigente Davide Sartori.

Dopo una breve introduzione del presidente di Alsaf, Giuseppe Bertoni che ha coordinato l’evento, del presidente dell’Ordine di Medici di Piacenza Mauro Gandolfini (che ha ricordato l’antico motto di Ippocrate “fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il cibo”), ha preso la parola Massimo Piepoli dell’Università Statale di Milano e Cardiologo al Policlinico San Donato, che ha ricordato come sia essenziale la prevenzione ed un corretto stile di vita per evitare fattori di rischio (dislipidemia, colesterolo, sovrappeso, livelli pressori elevati etc) che aumentano l’attività infiammatoria, con una dieta che non esclude nessun alimento, ma con prevalenza vegetale, una dieta sana che è sempre sostenibile, in equilibrio tra ciò che assumiamo e quello che consumiamo.

Concetti ribaditi anche da Patrizia Perazzo, gastroenterologa presso l’ospedale di Piacenza, che ha esaminato i macro e micronutrienti, la funzione delle proteine e degli aminoacidi. Le verdure vanno integrate da cereali e legumi, le carni bianche hanno le stesse proteine delle rosse, ma meno colesterolo. In una dieta corretta sono essenziali le fibre, soprattutto quelle insolubili e tutte le vitamine ed i sali minerali, ed ha ricordato come la dieta mediterranea sia un patrimonio dell’umanità.

Federico Froidi della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali della Cattolica, ha detto che «la sostenibilità concerne l’ambiente, la società e l’economia. Quest’ultima deve svilupparsi nel rispetto delle risorse ambientali e sociali». Ha poi citato gli obiettivi di Agenda 2030 e come sia fondamentale mantenere gli eco-sistemi, visto che entro il 2050 aumenteranno del 73% i consumi di carne e del 58% quelli di latte per cui sono essenziali le buone pratiche per impedire un impoverimento del pianeta. Ha poi ricordato come vadano assolutamente fermati gli enormi sprechi di cibo (67 kg, a persona in Italia, il 17% della produzione nel mondo) ed ha poi illustrato le caratteristiche del Life Cycle Assessment (Lca), ovvero l'analisi del ciclo di vita, un metodo strutturato e standardizzato a livello internazionale che permette di quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana, associati a un bene o servizio, a partire dal rispettivo consumo di risorse e dalle emissioni.

Ha infine tracciato le peculiarità del Farm to Fork, ovvero la strategia della Commissione europea per rendere sostenibile il sistema alimentare e le caratteristiche della nuova Pac basata sulle pratiche sostenibili. «Il tutto - ha ribadito - va comunicato in modo adeguato al consumatore, perché ne comprenda l’importanza e possa sempre meglio valorizzare ed apprezzare i prodotti che consuma».

Margherita Dall’Asta di Unicatt Piacenza ha tracciato un paragone tra alimenti di origine vegetale e animale e ha parlato dei rischi legati al consumo di sodio, al basso consumo di cereali integrali e di frutta. «La dimensione del benessere e la salute degli individui deve rapportarsi con ecosistemi accettabili culturalmente, equi, adeguati, con scelte naturalmente sane, ottimizzando le risorse umane».

Ha poi trattato di diete sostenibili e delle linee guida per una sana alimentazione, il tutto legato ad una sostenibilità ambientale ed ha citato la proposta Lca della Fao. Il Life Cycle Assessment (Lca, analisi del ciclo di vita) è un metodo di analisi, basato sul calcolo di specifici indicatori, che permette di valutare gli effetti ambientali di un processo produttivo dalla produzione delle materie prime utilizzate sino all’utilizzo finale del prodotto. Gli indicatori previsti consentono di valutare numerosi effetti sull’ambiente quali l’impronta di carbonio, l’acidificazione del suolo e l’eutrofizzazione delle acque.

Sono seguiti gli interventi di importanti aziende piacentine tese ad evidenziare come si stiano attrezzando per affrontare le sfide della sostenibilità. Michele Galletti per il Caseificio Valcolatte ha illustrato le prerogative del gruppo piacentino leader in Italia (ed in alcuni paesi europei) per la produzione di mozzarelle e ricotta, compreso il nuovo prodotto, “la riccotta” con il 45% di grassi in meno ed una maggiore durata.

Ha poi ricordato alcuni importanti investimenti come il parcheggio fotovoltaico, il nuovo depuratore e l’impianto di biogas e biometano. Roberto Belli direttore del Consorzio salumi piacentini Dop ha sottolineato l’importanza del marchio europeo (Piacenza ne ha tre per coppa, salame e pancetta) e il ruolo del Consorzio per tutela della qualità e valorizzazione. Ultimo il riconoscimento regionale di Distretto del cibo per i salumi che consentirà di costruire una filiera cortissima a tutela dei consumatori.

Emanuele Pisaroni della Cascina Pizzavacca di Soarza ha ripercorso il cammino imprenditoriale della sua azienda che ha permesso di ottenere alto valore aggiunto dai prodotti della campagna, poi direttamente trasformati in conserve, passate, giardiniera e succhi di frutta, oggi esportati in Europa ed in tutto il mondo ed ha rimarcato il ruolo della sostenibilità sociale della Cascina dove, accanto ai laboratori che trasformano ciò che viene direttamente coltivato, sono tornate ad abitare le famiglie che lavorano in azienda, ripristinando in tal modo l’antico humus sociale borghigiano campagnolo. Ha poi menzionato il ruolo del Consorzio Piacenza alimentare per l’export, di cui è presidente.

Infine Alberto Bertuzzi di Riverfrut, azienda leader europea per coltivazioni orticole (in particolare fagiolino) coltivate su oltre 600 ettari che ha negli anni esteso la produzione agli hamburger vegetali “un modo diverso per mangiare verdura”, la linea di zuppe e tutti gli interventi aziendali per renderla sempre più sostenibile, dal fotovoltaico, al sistema di riciclo delle acque per irrigare, alle caldaie di ultima generazione. Una storia affascinante quella della Riverfrut, società agricola nata dall’idea dei fratelli Emilio e Angelo Bertuzzi e che è presente sul territorio piacentino da oltre cinquant’anni, e produce ortaggi dai primi anni Ottanta, in particolar modo pomodoro e fagiolino fino ai trasformati, un percorso di successo e qualità che oggi, accanto ai due fondatori, proseguono i loro figli garantendone la continuità.