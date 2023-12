Marco Fantini vince la Suppèra d’argint 2023 con il suo "Risotto alla Primogenita"

Marco Fantini si è aggiudicato la “Süppéra” d’Argint 2023, la storica competizione tra cuochi-gentleman indetta dalla Accademia della cucina piacentina. La manifestazione per le sue peculiarità (si tratta della 30sima edizione) concorre a rivitalizzare ed ulteriormente valorizzare, il sistema agro-alimentare piacentino di qualità, attraverso una valenza che è culinaria, ma soprattutto culturale e di promozione del territorio.

Non a caso il concorso, a sottolineare la sua prerogativa di piacentinità, è stato sponsorizzato dalla Banca di Piacenza, l’istituto di Credito più radicato nel territorio e dalla Camera di Commercio di Piacenza (con il supporto della ditta RG Commerciale di Fontana Fredda di Cadeo). L’aperitivo “Il pigro” servito in ogni serata prima che fossero ammannite le portate dal professore Filippo Lindi, con la presenza, alternativamente (come in giuria) di un sommelier di Ais o Fisar, è stato offerto dalle Cantine “Romagnoli”. La serata di premiazione si è svolta presso il PalaBanca Eventi (già Palazzo Galli) alla presenza del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna, del presidente della Camera di Commercio di Piacenza Filippo Cella della Giuria e dei concorrenti, nonché di numerosi soci del sodalizio. Fantini si è aggiudicato il primo premio grazie al “Risotto alla Primogenita” (proposto con lo chardonnay “Selin dl’Armari” chardonnay della Cantina Luretta di Momeliano di Gazzola e al “Peposo rinascimentale alla piacentina” abbinato al vino rosso “Pantera” sempre della Cantina Luretta. «

Miscül d’argint” Daniele Benedetti che aveva proposto “Cappellacci al nero” ripieni di trota su crema di porri (in abbinamento “I nani e le ballerine”, sauvignon della Cantina Luretta e coscia d’anatra confit con indivia brasata all’arancia e zucca bertina con in abbinamento “Achab”, pinot nero della Cantina Luretta.

Terzo classificato Francesco Firenze che aveva presentato alla giuria un “risotto con scampi e gambero rosso di Mazara del Vallo, con tartare di gambero rosso ai profumi di agrumi” ed in abbinamento un vino Franciacorta docg rosé extra brut millesimato 2019, Terre D'Aenòr, Rovato (Brescia), mentre per secondo “Seppie ripiene di mollica al basilico e pomodoro confit su pesto di melanzane e mentuccia” con il vino Sicilia Dop Maria Costanza Bianco Bio dell’azienda agricola Milazzo Campobello di Licata (Agrigento).

Quarto (per lui, come per Firenze, il “Piatt d’argint), Luigi Canesi con le sue “Linguine all’uovo, con pesto di zucchine, menta e mandorle tostate”. In abbinamento un Colli Piacentini doc Chardonnay “Bois” 2021, Podere Paganini, Travo e filetto di maiale alle albicocche con pancetta piacentina Dop, coppa piacentina Dop, grana padano e Cacio del Po, servito con Colli piacentini doc, Malvasia “Terramara” 2021, Azienda Agricola Camorali Pierluigi di Lugagnano.

Il concorso grazie alla Banca di Piacenza e alla Camera di Commercio (nonché agli altri sponsor già citati), è tornato dopo dieci anni ed ha visto succedersi ai fornelli della sede dell’Accademia in via Gaspare Landi 85, nove concorrenti, tutti appassionati cuochi-gentleman che hanno presentato elaborate ricette, dando prova di maestria, passione, attenta selezione delle materie prime e capacità di coreografica presentazione dei piatti. Evidentemente poi la giuria ha dovuto selezionare, evidenziando i difetti che sono emersi nella preparazione. Intanto godiamoci questa 30esima edizione della Süppéra d’Argint che ha ridato alla città una storica competizione nella quale si sono succeduti tanti nomi prestigiosi di appassionati della cucina.