Spesso gli capita di andare a prendere i coetanei fuori dalle discoteche. Siamo saliti sopra uno dei taxi più giovani d’Italia, quello guidato dal 21enne Matteo Bonetti. Della provincia piacentina senz’altro, perché ventuno anni è l’età minima per svolgere questo mestiere.

Dopo il diploma all’Itis (meccanica), si è preso 3-4 mesi per decidere cosa fare. «In un primo momento ha lavorato in un laboratorio, fino al gennaio di quest’anno. Poi, appena ottenuta l’età minima, ho superato i due esami teorici per prendere la patente del taxi».

Come hai scelto questa strada? «Un amico di famiglia era tassista e suggerì a mio padre questa opportunità. D’altronde guidare non mi è mai pesato, mi piace. Un tassista andava in pensione e si era liberato un posto». Già, perché per diventarlo, qualcuno deve passare, anzi, vendere, la sua licenza, che a «Piacenza può costare più di 90mila euro».

Così Matteo ha iniziato lo scorso luglio ed è uno dei 31 tassisti che lavorano in città. Il numero è sufficiente? «Nei momenti di massima confusione l’attesa è di 8 minuti, un tempo direi accettabile. Trentuno è il numero giusto per una realtà delle nostre dimensioni, perché l’attesa media è di 2-3-5 minuti. Non siamo paragonabili ai problemi che vivono le grandi metropoli».

Il servizio è in autogestione, all’interno della cooperativa dei tassisti piacentini ognuno può decidere quando lavorare, però «conosciamo gli orari di punti, quelli in cui sarebbe meglio esserci in molti», dalle 16.30 alle 19, l’uscita dei lavoratori dagli uffici. Una corsa che durerebbe 10 minuti può allungarsi anche di 25 minuti nel traffico che c’è, quindi servono più tassisti.

Il giovane si muove con un’auto a diesel, ereditata dal possessore della licenza, «ma quando ne avrà la possibilità la cambierò con un’ibrida». Nella conversazione, durata un’ora e mezzo, effettua tre corse, da 8 euro (rimanendo in centro storico), da 29 (dalla città a Rivergaro) e da 15 euro (dalla zona dell’ospedale alla Caorsana). In assoluto la corsa più lontana che ha mai fatto è Piacenza-Como, oppure due volte Piacenza-Malpensa.

Non è il solo giovane all’interno della cooperativa. «In città ci sono altri tre under 30 oltre a me, c’è stato un ricambio negli ultimi tempi. Per quanto mi riguarda è ancora presto per dare un giudizio definitivo, ma il lavoro mi piace, non mi pesa neanche nelle giornate più toste. E apprezzo anche conversare con i clienti».

Il centralino delle telefonate ha sede a Milano. «Qualche incomprensione c’è, non conoscendo le vie. L’importante è trovarsi con il cliente, se c’è un inconveniente telefono direttamente a lui». Il 21enne ha già svolto qualche turno notturno (da mezzanotte alle 5 di mattina). «Una volta al mese, almeno, lo facciamo tutti. Al venerdì e sabato sera siamo in 3-4, perché con la presenza della “movida” ci sono più richieste». In questi pochi mesi di lavoro non gli sono capitati episodi spiacevoli. «Un ubriaco non ce la faceva proprio nemmeno ad aprire la maniglia dell’auto, ma fortunatamente non mi sono capitate persone aggressive. Qualcuno senza un soldo, sì».

Matteo è giovanissimo ma conosce la storia di Davide Tagliaferri, il 30enne tassista piacentino assassinato nel 2001 con un colpo di pistola alla testa mentre era in servizio (a lui è intitolato il cavalcaferrovia). La sua vita in cambio dell’incasso giornaliero. «Sì sì, so cosa è successo. Me ne hanno parlato sia i miei genitori che i colleghi», dichiara il giovane.

Nella nostra città “Uber”, mentre gli Ncc (noleggi con conducente) sono pochi. L’ultima estate, soprattutto a Roma e Milano, non sono mancate le polemiche nei confronti dei tassisti. I mezzi in circolazione sono pochi e molti non accettano, con scuse improbabili, i pagamenti tramite Pos.

Quanto tocchiamo l’argomento Matteo apre il cruscotto e fa vedere che il servizio di pagamento elettronico è già operativo dall’inizio del turno. «Siamo obbligati ad averlo. Il mondo va in questa direzione, il contante è destinato a diventare raro. Il Pos lo usi quasi la metà delle volte, non si può più farne a meno. Io non ho problemi ad usarlo».

C’è un tassista bolognese, “Roberto Red Sox”, che da tempo conduce una battaglia a favore del Pos e contro i colleghi che non lo usano. Ogni sera sui social informa degli incassi giornalieri, in contanti e con pagamenti elettronici. «Però trovo fuori luogo pubblicare gli incassi divisi per contanti e carte, lo fa solo lui non solo tra i tassisti, ma in generale in tutta Italia. Non credo che questo sia un mestiere meno trasparente di altre categorie».

Come la mettiamo, invece, con il traffico cittadino? «Dalle 17 alle 19 Piacenza è paralizzata, sia in centro che in periferia, ma in particolare in stazione, in via Veneto e in tutta la zona nord, a partire da via XXI Aprile. Così come in centro, all’orario d’ingresso e uscita dalle scuole. Per il resto è un traffico normalissimo, scorrevole. Dispiace anche a noi nei confronti del cliente, costretto a sopportare 3 chilometri di percorrenza in 20 minuti. D’altronde l’elicottero non ce l’abbiamo».

Un rapporto molto difficile è quello tra i piacentini e il Codice della Strada. «Beh - conclude il giovane tassista - direi che gli italiani in generale hanno un pessimo rapporto, non solo i piacentini. Ma non ne faccio solo una questione di Codice della Strada. Alcune cose fanno “sbarrare gli occhi” per l’assoluta mancanza di buon senso, come ad esempio, in centro, certe soste nelle vie e nei vicoli che impediscono il passaggio di altri veicoli».