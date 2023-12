Menu tradizionale ma con “trasgressione”: all’Accademia della cucina piacentina va in scena il pranzo di Natale

La tradizione si rispetta, ma ogni anno è piacevole inserire qualche novità “trasgressiva”: così anche quest’anno all’Accademia della cucina piacentina è andato in scena un partecipato pranzo di Natale, con i cuochi-gentleman che hanno ammannito un menu nel quale, oltre ai tradizionali anolini in “brodo di terza”, sono state inserite anche ricette con “trasgressioni” marinare, il tutto in un tripudio di sapori mai prevalente, anzi perfettamente amalgamato.

La “brigata” di cucina, capitanata come di consueto dal “nocchiero-gastronomo”, il presidente Alberto Paganuzzi (coadiuvato da Pietro Auditore, Matteo Balderacchi, Antonio Camoni, Attilio Cò e Riccardo Curotti) ha proposto un antipasto con capesante gratinate accompagnate da una tartare di scampi in due modalità: con pangrattato, burro, cognac e grana ed agli aromi di Sicilia, con salsa rosa (maionese, ketchup, senape, liquore, sale e pepe) e salsa bernese, ovvero preparata con burro chiarificato, tuorlo d'uovo, scalogno, dragoncello e cerfoglio.

Il primo (il servizio in sala era coordinato da Filippo Lindi, mentre le ricette sono state commentate dal vicepresidente Mauro Sangermani), consisteva in un risotto agli agrumi (succo e buccia di arancia, limone, lime), cotto nella bisque (brodo concentrato di crostacei), con scampi e gamberi, seguito da “anvèi” (anolini con stracotto) in brodo di “terza”, seguito da cosce d’anatra confit con caponata di melanzane, con pomodori secchi e mentuccia ed una giardiniera con verdure di stagione. Le cosce sono state marinate in sale, zucchero, pepe e timo per 48 ore, quindi lavate e cotte sottovuoto a bassa temperatura con un poco del loro grasso, olio, rosmarino, salvia ed agrumi, quindi passate rapidamente in tegame a fuoco vivo.

Infine per dolce un semifreddo al torrone e cioccolato, accompagnato da uno Zibibbo delle Cantine Pellegrino, mentre gli altri vini erano l’Ortrugo “Bòn dabòn” delle Cantine Politi di Ziano ed il Gutturnio “Riserva” delle Cantine Zerioli. Alla fine applausi per tutti gli chef da parte dei numerosi soci presenti e dei loro ospiti.