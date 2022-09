Torna il Mercato Europeo, attesi 200mila visitatori

Sul Pubblico Passeggio, consolidata ed apprezzata location, torna il Mercato Europeo giunto alla sua 17esima edizione che si preannuncia un successo. Sono attesi circa 200mila visitatori e 130 banchi italiani ed europei che animeranno il Facsal dal 16 al 18 settembre.

A presentare l'edizione 2022, la prima senza restrizioni dovute alla pandemia, i promotori e l'assessore al Commercio, Simone Fornasari. Il grande evento è organizzato dalla FIVA - Federazione Italiana Venditori Ambulanti, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, con la collaborazione della FIVA Piacenza, Confcommercio Piacenza ed il patrocinio del Comune di Piacenza.

Ci saranno più di una ventina i banchi storici che partecipano da più di 15 anni. Sono banchi prettamente alimentari come ad esempio: specialità alimentari tipiche toscane, salumi, formaggi e vini piemontesi, pane e dolci austriaci, birre bavaresi, lavande e derivati, saponi provenzali, specialità tedesche alla griglia e birra, porcellane inglesi, chutneys, confetture, conserve, formaggi, minicrepes/poffertjes, gastronomia e specialità austriache, artigianato ecuadoregno, paella valenciana e catalana, formaggi piemontesi d’alpeggio, prodotti tipici dell’Umbria.

E ancora una decina i banchi che partecipano da circa 10 anni: fiori secchi e composizioni in legno, gastronomia argentina, prodotti tipici liguri, specialità alimentari russe, gastronomia israeliana, birra ceca, artigianato e oggettistica in ceramica della Lituania, specialità greche, ma anche unna dozzina di banchi nuovi che partecipano per la prima volta sul territorio piacentino: friggitoria ligure, tartufi e fughi delle Marche, tè, spezie, infusi dal mondo, tovaglie provenzali, cuneesi al rhum e tradizionali, irish steak, charcuterie espagnole, artigianato marocchino e dolci della tradizione araba. Circa una ventina i banchi, alimentari e non, locali del nostro territorio che partecipano come ogni anno alla manifestazione.

Diverse le merceologie non alimentari e alimentari vendute: prodotti salutistici e aglio marinato, calzature, funghi secchi e freschi, tartufi, miele, batarò, biciclette, complementi d'arredo, integratori alimentari, piadine, porchetta, salamelle, formaggi, salumi, vini, liquori, dolci, funghi, torte salate, panini, focacce con porchetta e salsiccia di Ariccia, patatine fritte, abbigliamento sportivo, patate e torta di patate, farine macinate a pietra, biscotti e pasta, fiori, piante, sementi, birra artigianale.

Diversi sono banchi che partecipano dalla prima edizione. Saranno inoltre presenti alla manifestazione circa 12 banchi del Consorzio Mercanti di Qualità di Piacenza e provincia nel tratto di Via Alberici e Via Giordani. La diciassettesima edizione è intitolata “Tanti volti per un unico mercato”. Il Mercato Europeo è un viaggio tra artigianato, prodotti tipici e street food alla scoperta di colori, sapori e profumi dall’Europa e dal Mondo con espositori provenienti da più di 30 paesi che tocca ogni anno diverse città in tutta Italia a partire dal mese di marzo fino al mese di vovembre.