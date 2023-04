Nel lungo fine settimana di Pasqua 40 decessi sulle strade italiane. A fornire i dati l’Osservatorio Asaps (Associazione amici della polizia stradale), che traccia un bilancio delle vittime della strada nei giorni delle festività pasquali, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile.

Complessivamente sono 40 i morti registrati, «un dato veramente angosciante – sottolineano - che ha trasformato le giornate di festa e gioia in tragedia e lutto per molte famiglie».

«Nelle 96 ore sono stati 18 gli automobilisti deceduti, 14 i motociclisti, 3 i pedoni, 3 i ciclisti, 1 il conducente di furgone e 1 il conducente di monopattino. Due gli incidenti plurimortali che hanno causato 7 vittime. Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada, 19 quelli avvenuti sulle strade extraurbane statali e provinciali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 14 incidenti fatali. Delle 40 vittime 17 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana registrata è un uomo di 85 anni, la più giovane una bambina di 10 anni».

«Rispetto alle aree geografiche, sono state 8 le vittime in Piemonte, 6 in Emilia Romagna, 5 in Puglia e Toscana, 4 in Veneto e Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige e 1 in Liguria, in Lazio, in Campania, in Calabria , in Sicilia e nelle Marche».