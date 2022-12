Open day da record alla Cattolica

Sono stati oltre seicento gli studenti provenienti dagli istituti superiori di città e provincia (ma non solo) che hanno partecipato all’Open day organizzato dall’Università Cattolica del Sacro cuore di Piacenza. «Finalmente - ha spiegato Michelangelo Balicco, Director of marketing and recruiting dell’Università Cattolica - un importante momento didattico e formativo che possiamo esplicitare in presenza e a Piacenza, dopo i numeri record a quello di Milano e Brescia. Abbiamo avuto una risposta davvero importante».

«Più contenuta quella di Cremona, - spiega - ma dobbiamo tener presente che, pur in un Campus di eccezionale livello strutturale, l’ateneo è nuovissimo e pertanto va ulteriormente comunicato per tutto ciò che concerne le sue peculiarità ed i suoi corsi di laurea. Ma possiamo davvero essere soddisfatti dei risultati complessivi. Questo ateneo piacentino ha al suo attivo una storica relazione con il mondo del lavoro, sia con la realtà provinciale che nelle regioni limitrofe, con imprese ed aziende di altissimo livello». «La Cattolica si focalizza infatti sulla più idonea preparazione dei propri studenti, dando però ampio spazio e attenzione alla persona, instaurando un rapporto diretto con i nostri ragazzi. In un mondo in continua evoluzione, oltre alle classiche materie di carattere giurisprudenziale ed economico, si affiancano le materie informatiche e le scienze agrarie, uno dei nostri storici “fiori all’occhiello”, in stretta sinergia con tutto il comparto agroalimentare che rappresenta un’eccellenza del made in Italy nonché del territorio piacentino».

Nella mattinata, un fitto programma dedicato all’incontro tra studenti e laureati, ma anche con docenti, tutor e professionisti per spiegare quali figure professionali qualificate sono ricercate dalle aziende. E proprio attraverso le testimonianze di laureati in Cattolica, sono stati presentati i corsi di laurea di primo livello: a partire dalle 9 la facoltà di Economia e Giurisprudenza, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Doppia Laurea Diritto e Economia 5+1), l’illustrazione dei corsi di laurea triennale in Economia aziendale e Programma internazionale di studio Double Degree e la presentazione del corso di laurea triennale in Management per la sostenibilità. La facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali ha illustrato i corsi di laurea triennali in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie agrarie e Food production management, percorso, quest’ultimo, interamente erogato in lingua inglese. La facoltà di Scienze della Formazione ha approfondito i contenuti del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Durante tutta la mattinata sono stati attivi numerosi desk informativi dei corsi di laurea per colloqui con tutor e studenti e desk per raccogliere informazioni sui servizi dedicati agli studenti dell’Università Cattolica con la possibilità d’iscriversi alle visite guidate del campus. Giovani interessati ma anche molti genitori. «Un aspetto - ha rilevato Balicco - molto positivo perché denota l’attenzione delle famiglie per quello che è un investimento importante per il futuro dei loro figli, ma è fondamentale che poi, alla fine, ci sia una scelta consapevole ed autonoma dei ragazzi perché sono poi loro che si dovranno confrontare con l’iter scolastico e una formazione personale ed autonoma, seppur supportata al meglio dai docenti e dalla struttura come fa da sempre la Cattolica».

Tra i giovani studenti che quest’anno dovranno affrontare la maturità sono ancora tante le indecisioni riguardo al proprio futuro: c’è chi vuole vivere un’esperienza all’estero, chi non sa scegliere tra facoltà diverse. Chiara, solo al 4 anno dello Scientifico di Piacenza, ha già le idee chiare e punta ad Economia, indirizzo marketing. Qualcuno è arrivato addirittura da Cerignola, in Puglia con l’obiettivo di iscriversi alla facoltà di Economia della Cattolica ma c’è già la sorella Raffaella Solato, al quarto anno della stessa facoltà, che potrà aiutarlo ad ambientarsi al meglio.