Pedibus, nuova linea dalla Besurica alla scuola Don Minzoni. Da venerdì 28 accessi protetti

Venerdì 28 aprile, alle 8, appuntamento in via Fioruzzi – di fronte all'asilo Pettorelli - per la camminata che ha l'obiettivo di promuovere l'attivazione di una nuova linea Pedibus a servizio della primaria don Minzoni, in collegamento con la Besurica (sotto il percorso).

Per l'occasione, anche la sindaca Katia Tarasconi, gli assessori Adriana Fantini e Mario Dadati percorreranno il tragitto della nascitura linea insieme ad alunni e genitori, con la dirigente dell'Ottavo Circolo Paola Vincenti, la referente di Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza Alessandra Bonomini e l'insegnante Silvana Tagliavini, referente del Pedibus per il plesso scolastico. Non mancherà, con la presenza di due volontari, il supporto di Auser.

«L'iniziativa di venerdì 28 - spiega la nota del Comune - sarà occasione non solo per far conoscere questa nuova opportunità e raccogliere le iscrizioni al Pedibus in partenza dalla Besurica, ma anche per porre l'accento sull'importanza degli accessi pedonali e ciclabili protetti a scuola, come strumento che garantisce sicurezza e favorisce, nel contempo, l'educazione alla mobilità sostenibile. Sarà in vigore dalla stessa giornata, infatti, l'ordinanza comunale che prevede la chiusura al traffico veicolare di via Gramsci – nel tratto tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'entrata della scuola, al civico 27 – dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 8.30, nonché tra le 16 e le 16.30, in concomitanza con gli orari di ingresso e uscita dei bambini. Sarà comunque consentito il passaggio alle biciclette, ai mezzi che trasportano persone con disabilità, alle auto dei residenti nel tratto in questione di via Gramsci, agli scuolabus e ai mezzi di soccorso, delle Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco».

«L'attivazione di una nuova linea Pedibus, in linea con l'obiettivo di proteggere la zona adiacente la scuola dall'eccessivo traffico -conclude la nota del Comune - si pone come servizio non solo per le famiglie residenti alla Besurica, ma per tutti i genitori che possano trovare utile posteggiare l'auto nei pressi di una delle quattro fermate della nuova linea e affidare i figli ai volontari accompagnatori. Il tragitto complessivo è di 1.3 km, per 16 minuti circa di camminata: dal capolinea di via Fioruzzi (fronte asilo Pettorelli), le tappe successive sono: ingresso del parco di Montecucco, fermata all'altezza della bocciofila e, ultimo stop, semaforo di via Veneto all'angolo con il giardino Guareschi».