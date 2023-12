Pontedellolio, ancora in corso le valutazioni sulla rotatoria

«Siamo da sempre critici nei confronti di una eventuale rotatoria, però è innegabile che un problema di sicurezza ci sia in quel tratto in corrispondenza della strettoia». Alessandro Chiesa, sindaco di Pontedellolio, chiarisce la posizione dell’Amministrazione dopo che il vicesindaco Fabio Callegari, nell’ultima seduta consiliare, aveva preso nettamente le distanze dall’ipotesi di realizzare una rotatoria al posto dell’incrocio tra la Statale 654 e la provinciale n. 36 di Godi (e anche via Veneto, la via del commercio pontolliese). L’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubblica che la Provincia ha votato negli ultimi giorni. L’intervento si dovrebbe svolgere nel 2025.

Per realizzare la nuova rotatoria di Pontedellolio - dal costo di 592mila euro, 60mila euro li mette la Buzzi Unicem come compensazione per il rinnovo della concessione della vicina cava di Albarola - potrebbe essere necessario, tramite un esproprio, l’abbattimento di alcuni edifici nei pressi dell’incrocio, come ammette l’ingegner Davide Marenghi, dirigente e responsabile dei lavori pubblici della Provincia, che si sta occupando della progettazione della rotatoria. «Le valutazioni - ha detto Marenghi - sono ancora in corso. Per realizzare la rotatoria, dovremmo modificare la strettoia in corrispondenza del tratto finale della provinciale di nostra competenza. Si sono svolti alcuni incontri tra il Comune e le proprietà coinvolte (anche la Parrocchia di San Giacomo è coinvolta, nda), ma a gennaio consulteremo la Soprintendenza. Qualora si potesse sventrare una parte degli edifici, la viabilità otterrebbe un beneficio immediato e importante». Già, perché l’immobile da “sacrificare” appartiene al borgo storico, e quindi è tutelato. «La realizzazione di una rotatoria è un vecchio progetto degli anni 2000. Il tema della sicurezza c’è, lo riconosciamo, la strettoia rappresenta un problema, è un punto critico del capoluogo, però non crediamo che una rotatoria, che rivoluzionerebbe l’intero tratto, arrivando fino al torrente Nure, sia una soluzione percorribile».