Forti temporali in arrivo, temperature in calo con massime comprese tra i 30° e i 35°

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali nella nostra provincia, è valida dalla mezzanotte del 13 luglio. Per la giornata di giovedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale. Nella prima parte della giornata sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali.

Avrà luogo un nuovo aumento dell’instabilità tra Liguria, Emilia e Lombardia sud-orientale. Successivamente, tra il pomeriggio e la sera altri forti temporali potrebbero estendersi al Triveneto e nelle zone emiliano-romagnole lungo il Po. Rimane alto il rischio di grandinate e nubifragi associate a raffiche di vento. Temperature in calo al Nord Italia, con massime comprese tra i 30° e i 35°, al Centro tra i 33° e i 36°C, mentre punte superiori ai 40° al meridione, in particolar luogo tra Sardegna e Puglia. Venti tesi da sud-ovest sul Tirreno mentre in rinforzo di Bora nella seconda parte del giorno al Nord-est.