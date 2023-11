«Radici ben salde nella terra ma sguardo aperto sul mondo»: è la Coppa d'Oro 2023

E’ diventata ormai una tradizione tanto che è giunto alla sua 15esima edizione ed ogni anno, sempre di più, i premiati diventano rappresentanti ed emblema di eccellenza del nostro territorio piacentino e dei suoi prodotti Dop che sono il frutto di storia, cultura, artigianalità, passione, capacità imprenditoriale. Il premio Coppa d’oro è andato di scena nello splendido salone di Palazzo Gotico emblema di una città che ha premiato Angelo Barone, presidente Consulta nazionale distretti del cibo, Eugenia Carfora, dirigente scolastica presso l’istituto superiore “Francesco Morano”, quartiere Parco Verde di Caivano, il re della pasticceria Iginio Massari, il giornalista Michele Serra e la campionessa di ciclismo Silvia Zanardi.

A tutti loro una scultura che rappresenta una figura femminile realizzata dall’artista Marisa Montesissa. «Noi donne - ha detto l’artista - siamo custodi di tutte le tradizioni perché la donna è madre e nel concetto di madre c’è anche quello di custodire il tutto per la nostra vita. Sono onorata che mi sia stata data la possibilità di rappresentare un’eccellenza piacentina, che è anche un’eccellenza ormai riconosciuta ben oltre i confini italiani».

La premiazione è stata preceduta dal convegno moderato dal conduttore radio Rai Nicola Prudente detto Tinto, cui hanno preso parte l’europarlamentare Paolo De Castro (in collegamento da Bruxelles), Roberta Garibaldi docente all’Università di Bergamo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, il pasticciere Iginio Massari, Alex Revelli Sorini professore all’Università San Raffaele di Roma del corso di laurea in Scienze dell’alimentazione e gastronomia, Angelo Barone presidente della Consulta nazionale dei Distretti del cibo, il giornalista Michele Serra, Eugenia Carfora dirigente dell’Istituto “Francesco Morano” di Caivano (in collegamento), Silvia Zanardi campionessa di ciclismo e Alessio Mammi (anche lui in collegamento) assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

«Siamo giunti alla quindicesima edizione e questa è già la dimostrazione che siamo riusciti a seminare qualcosa di importante. Il format - ha spiegato Roberto Belli, direttore del Consorzio Salumi Dop Piacentini, ente che ha organizzato l’evento - è lo stesso del suo ideatore, ossi al’ingegnere Giuseppe Parenti. Quando era presidente della Camera di Commercio aveva voluto creare una manifestazione importante a Piacenza dove venisse valorizzato il territorio con tutte le proprie produzioni. Io penso proprio che Coppa d’Oro sia riuscita a raggiungere questo obiettivo. Auspico che possa avere vita ancora più lunga e che abbia la possibilità di svilupparsi ulteriormente, per poter portare a Piacenza persone sempre più importanti e avere attorno al Consorzio una base di amici significativa ed importante».

Dopo il saluto del sindaco Katia Tarasconi e del presidente della Provincia Monica Patelli, del viceprefetto Attilio Ubaldi, di Filippo Cella per la Cciaa, ha preso la parola Paolo De Castro che ha ricordato come sia in dirittura d’arrivo la riforma dei Consorzi «con una maggiore flessibilità per gestire le materie prime. Un nuovo regolamento per tutta la Regione primo nel mondo per Dop ed Igp. Dobbiamo continuare ad investire e crescere nella qualità con la quale possiamo competere». Un concetto ribadito anche dal funzionario del Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) Sergio Marchi: «L’Italia non è replicabile per storia, arte, cultura ed agroalimentare, dobbiamo fare sistema e si vince solo se si fa rete».

Così Tommaso Foti capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia: «Dobbiamo puntare sempre alla qualità, preservando la tradizione. Noi con le nostre tre Dop siamo i migliori ed il premio Coppa d’Oro è un ottimo biglietto da visita». Roberta Garibaldi, professore di Tourism Management presso ‘Università degli studi di Bergamo e presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, vice presidente comitato Turismo Ocse, da più di 20 anni si occupa professionalmente di turismo, in ambito accademico e istituzionale. Svolge attività di formazione, consulenza e ricerca per la promozione dei territori, del turismo enogastronomico e culturale. E’ autrice di numerose pubblicazioni e regista di molteplici progetti applicati in tutta Europa ed ha parlato delle tendenze del turismo eno-gastronomico, „esperienza sempre più gradita a livello europeo per il quale l’Italia rappresenta la centralità ideale, soluzione sostenibile per le aree rurali».

Angelo Barone, è il presidente Consulta Nazionale Distretti del Cibo e presidente Rete Cibo in Sicilia, esperto politiche agricole, cooperazione, sviluppo locale, rurale e reti d’impresa. Ha saputo aggregare l’articolata famiglia dei Distretti del Cibo nella Consulta Nazionale, organismo che è diventato interlocutore privilegiato del Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste. «Il Distretto è uno strumento di governance delle politiche distrettuali che mette insieme istituzioni, produttori e comunità, le imprese sono le protagoniste dello sviluppo». Iginio Massari ha mandato un messaggio ai giovani: «La parola sacrificio non esiste quando si ha la fortuna di fare un lavoro che si ama. Fare il pasticcere non è solo manipolare il dolce, ma creare progetti che si basano anche sulla matematica e aritmetica: così si costruisce l’ingegneria del gusto».

Michele Serra, giornalista e scrittore ma soprattutto da diversi anni piacentino d’adozione: «Le radici sono fondamentali, l’importante è che non imprigionino. Giusto avere radici ben salde nel proprio pezzetto di terra, ma tenendo lo sguardo aperto sul mondo. Lavorando in agricoltura - ha detto - ci si rende conto dell’importanza di tanti emigrati che vi sono impegnati». Per Alex Sorini «le aziende sono le protagoniste che richiamano, abilità, storia, territorio; il tutto deve essere adeguatamente comunicato». Tra i premiati la giovane ciclista Silvia Zanardi che vanta due medaglie iridate e nove medaglie d’oro. «Per raggiungere questi traguardi serve tattica, coraggio e tanta determinazione. E’ sempre bellissimo rappresentare la mia città e sono molto molto contenta di essere qui insieme a persone importanti. L’impegno paga, tantissimo.

Di sacrifici ce ne sono davvero tanti, ne ho fatti davvero tanti ma quando poi comunque conquisti medaglie così importanti sono un po’ tutti ripagati». Infine il saluto dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi: «Piacenza è un territorio straordinario, dietro i prodotti Dop ed Igp c’è non solo qualità ma anche un patrimonio sociale ed anche culturale, perché contrastano l’abbandono dei territori disagiati e ne preservano le tradizioni».