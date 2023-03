«Realizzare una comunità energetica sostenibile con i poli scolastici piacentini». È la richiesta al Comune di Piacenza da parte dei circa cento studenti piacentini che stamattina sono scesi in piazza, in occasione dello sciopero Fridays for future. Dal Pubblico Passeggio il corteo, con tanto di cori e striscioni, è proseguito verso piazza Cavalli, dove hanno poi preso parola gli esponenti dei giovani in protesta e delle associazioni ambientaliste. «L’emergenza climatica non è terminata e il tempo stringe sempre di più – è stato detto -: mancano meno di sette anni per riuscire a stare entro l’aumento della temperatura media globale a un grado e mezzo, oltre la quale gli scienziati prevedono conseguenze terribili per il futuro dell’umanità. Vogliamo suonare la sveglia al mondo della politica perché non si stanno prendendo misure drastiche per dare una svolta alla situazione».