Regala i cuori di biscotto, Telethon dedica alle mamme la campagna di primavera

Per la festa della mamma regala i cuori di biscotto Telethon e dona una speranza alle mamme che credono nella ricerca. Chiunque volesse organizzare o fare una distribuzione fra amici, parenti e conoscenti, può contattare Telethon Piacenza al numero 3495152019 o scrivere a volontari@telethon.it. La campagna si svolgerà sabato 6 e domenica 7 maggio.

Ogni donazione è un contributo insostituibile per far avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare, anche per questo il coordinatore provinciale Italo Bertuzzi, ringrazia di vero cuore volontari, donatori e tutte le persone generose. I prodotti solidali sono squisiti biscotti in tre gusti: gocce di cioccolato, arance di Sicilia e farina integrale. L’offerta minima è di 15 euro a confezione (40 euro tre confezioni). Nella nostra provincia è già possibile donare fino al 21 maggio nei seguenti punti:

Piacenza

edicola Carla (via Farnesiana);

edicola Denise (via Fratelli Alberici);

edicola Marco (viale Dante);

azienda agricola L’ORTO (Mucinasso);

SIAE (via S. Ambrogio 19)

Fiorenzuola

concessionaria Bussandri srl (via Umbira 7/9)

Zak Studio (via Melchiorre Gioia 18)

Rivergaro

Farmacia dott. Andena;

San Polo di Podenzano

supermercato Fratelli Amabile

BANCHETTI

6 e 7 maggio – Piacenza, Piazza Cavalli, Portici INA e supermercato Italmark, via Genova 5;

6 maggio – Caorso, via Marconi 2;

6 maggio – Gossolengo, supermercato Sigma

6 maggio – Maiano di Podenzano, bar Senorita (9-13; 14.30-18.30);

6 maggio – Travo, piazza Trento;

7 e 12 maggio – Monticelli d’Ongina, via Martiri della Libertà.

AZIONE CATTOLICA

Borgonovo Seminò – distribuzione tra aderenti, amici e conoscenti;

Calendasco – 30 aprile e 1 maggio, Parrocchia e Amministrazione Comunale;

Fiorenzuola – distribuzione tra volontari, parenti e conoscenti;

Niviano di Rivergaro, 7 maggio, chiesa parrocchiale;

S. Rocco al Porto, 6 e 7 maggio, chiesa parrocchiale.